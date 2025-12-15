ОГП: понад 578 млн грн оборонних коштів намагалися відмити через фіктивні компанії

Згідно з аналітичним висновком Державної податкової служби, фінансові операції на суму понад 576 мільйонів гривень мають ознаки легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Правоохоронці викрили масштабну схему легалізації коштів, отриманих під час виконання оборонних контрактів. Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, загальна сума фінансових операцій, що мають ознаки відмивання, перевищує 578 мільйонів гривень.

За даними слідства, у 2023–2024 роках посадові особи одного з підприємств оборонної сфери діяли у змові з організаторами так званого «конвертаційного центру». Через підроблені фінансово-господарські документи вони створили механізм виведення та обготівкування бюджетних коштів, сплачених державою за оборонні замовлення.

Упродовж цього періоду державні замовники перерахували підприємству понад 2,5 мільярда гривень за контрактами з ремонту військової техніки та обладнання. Частину цих коштів, за версією слідства, було спрямовано на рахунки підконтрольних фіктивних компаній нібито за постачання запасних частин для потреб Збройних Сил України.

Насправді ж гроші проходили через мережу підставних осіб і підприємств, після чого обготівковувалися та поверталися організаторам схеми й представникам основного підприємства. За свої «послуги» з легалізації коштів учасники оборудки отримували комісію у розмірі 4–5 відсотків.

У ході розслідування встановлено, що керівники так званих компаній-постачальників фактично проживають на тимчасово окупованих територіях і не могли здійснювати управління українськими підприємствами чи підписувати договори. Відомості про їх перебування на підконтрольній Україні території після 2014 року відсутні, довіреності ними не оформлювалися.

Крім того, частина «власників» цих компаній, за даними іноземних реєстрів, взагалі не існує, що повністю виключає законність укладення відповідних договорів.

Наразі двом організаторам конвертаційного центру та бухгалтеру повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до схеми, а також перевіряють можливість існування аналогічних правопорушень у сфері оборонних закупівель.

Досудове розслідування триває. Його здійснюють слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань НПУ.

