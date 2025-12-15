ОГП: более 578 млн грн оборонных средств пытались отмыть через фиктивные компании

Согласно аналитическому выводу Государственной налоговой службы, финансовые операции на сумму более 576 миллионов гривен имеют признаки легализации средств, полученных преступным путем.

Правоохранители разоблачили масштабную схему легализации средств, полученных при выполнении оборонных контрактов. Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, общая сумма финансовых операций, имеющих признаки отмывания, превышает 578 миллионов гривен.

По данным следствия, в 2023–2024 годах должностные лица одного из предприятий оборонной сферы действовали в сговоре с организаторами так называемого «конвертационного центра». Через поддельные финансово-хозяйственные документы они создали механизм вывода и обналичивания бюджетных средств, уплаченных государством за оборонные заказы.

В течение этого периода государственные заказчики перечислили предприятию более 2,5 миллиарда гривен по контрактам на ремонт военной техники и оборудования. Часть этих средств, по версии следствия, была направлена на счета подконтрольных фиктивных компаний якобы за поставку запасных частей для нужд Вооруженных Сил Украины.

На самом деле деньги проходили через сеть подставных лиц и предприятий, после чего обналичивались и возвращались организаторам схемы и представителям основного предприятия. За свои «услуги» по легализации средств участники сделки получали комиссию в размере 4–5 процентов.

В ходе расследования установлено, что руководители так называемых компаний-поставщиков фактически проживают на временно оккупированных территориях и не могли осуществлять управление украинскими предприятиями или подписывать договоры. Сведения об их пребывании на подконтрольной Украине территории после 2014 года отсутствуют, доверенности ими не оформлялись.

Кроме того, часть «владельцев» этих компаний, по данным иностранных реестров, вообще не существует, что полностью исключает законность заключения соответствующих договоров.

В настоящее время двум организаторам конвертационного центра и бухгалтеру сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к схеме, а также проверяют возможность существования аналогичных правонарушений в сфере оборонных закупок.

Досудебное расследование продолжается. Его осуществляют следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований НПУ.

