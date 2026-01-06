  1. В Украине

«Конвертационный центр» на 50 фирм: бизнес уклонился от уплаты налогов на 54 млн — схему накрыли СБУ и прокуратура

11:37, 6 января 2026
В госбюджет уже вернули почти 54 млн гривен налогов от деятельности «конвертационного центра».
В Офисе Генерального прокурора сообщили, что Печерская окружная прокуратура города Киева совместно со Службой безопасности Украины разоблачила схему уклонения от уплаты налогов, в рамках которой государству были причинены убытки на десятки миллионов гривен.

По данным следствия, организатор так называемого «конвертационного центра», директор частного общества и двое бухгалтеров через сеть из около 50 фиктивных предприятий в Киеве и Одесской области предоставляли бизнесу услуги по минимизации налоговых обязательств. В период с января по август 2025 года участники схемы умышленно занижали налог на добавленную стоимость, что привело к неуплате НДС на сумму более 53,8 млн грн.

Правоохранители сообщили фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

В прокуратуре отметили, что в ходе досудебного расследования вся сумма причиненных убытков — 53,8 млн грн — уже возмещена в государственный бюджет. Досудебное расследование по уголовному производству продолжается.

Ранее мы рассказывали, что правоохранители разоблачили масштабную схему легализации средств, полученных при выполнении оборонных контрактов. Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, общая сумма финансовых операций, имеющих признаки отмывания, превышает 578 миллионов гривен.

