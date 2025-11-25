В Киеве полиция проверяет информацию о недопуске людей в укрытие в библиотеке на Подоле

Правоохранители обнаружили публикацию о том, что в помещении одной из библиотек Подольского района женщина якобы не впускала жителей в часть укрытия.

Столичная полиция начала проверку после появления в социальных сетях информации о возможном ограничении доступа к укрытию в Подольском районе. В публикациях утверждалось, что в помещении одной из местных библиотек женщина якобы не впускала жителей в часть убежища.

Правоохранители направили на место патрульный наряд. Полицейские установили участников инцидента и урегулировали конфликт между гражданами.

В Киевской полиции сообщили, что в настоящее время проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и дают правовую оценку действиям участников.

Напомним, что Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о результатах мониторинга укрытий по всей стране, который проводится по его инициативе со второго полугодия этого года. Цель проверок — установить, действительно ли защитные сооружения готовы принимать людей в случае опасности.

По его словам, проверки выявили ряд серьезных проблем:

11,5% укрытий не имеют безбарьерного доступа;

10,6% не оборудованы средствами домедицинской помощи;

8,8% не обеспечены запасами питьевой воды;

в 37 случаях укрытия, обозначенные на официальных картах, фактически не существуют или не функционируют.

