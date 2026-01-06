  1. В Україні

Конкурс на прифронтові автобусні маршрути — перевізники подали заявки на 17 маршрутів

13:42, 6 січня 2026
На поточний цифровий конкурс було винесено понад 30 маршрутів.
Конкурсний комітет з організації та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міжобласних автобусних маршрутах загального користування 5 січня провів засідання. Йдеться про розгляд заявок на обслуговування маршрутів, які подавались через електронний кабінет перевізниками.

На поточний цифровий конкурс було винесено понад 30 маршрутів.

«Для прифронтових регіонів автобусне сполучення часто є єдиною можливістю дістатися до обласних центрів, лікарень, роботи чи місць евакуації. Саме тому для нас принципово важливо, щоб конкурси на такі маршрути проходили швидко, прозоро і без зайвої бюрократії. Цифровий формат дозволяє ухвалювати рішення в чіткі строки та забезпечувати громади необхідним транспортним сполученням навіть в умовах війни», – наголосив Сергій Деркач, заступник міністра розвитку громад та територій України.

У рамках конкурсу перевізники подали заявки на 17 маршрутів.

Усі пропозиції від перевізників були подані в електронному вигляді через Єдиний комплекс інформаційних систем Укртрансбезпеки.

На які маршрути подали заявки перевізники?

Бориспіль – Очаків – Чорноморська Коса

Дніпро – Очаків

Запоріжжя – Харків

Кам’янське – Херсон

Київ – Нікополь (через Кривий Ріг)

Коблеве – Суми

Марганець – Харків

Миколаїв – Херсон

Одеса – Херсон та Херсон – Одеса

Одеса – Харків

Очаків – Трускавець

Слов’янськ – Барвінкове

Слов’янськ – Одеса

Харків – Київ

Харків – Павлоград

Харків – Суми

Херсон – Миколаїв

Наступний етап конкурсу – це затвердження наказом Мінрозвитку тих перевізників, які відповідають необхідним вимогам, щоб обслуговувати маршрути.

Проведення електронного конкурсу є частиною реформи внутрішніх автобусних перевезень та впровадження цифрових інструментів у сфері пасажирського транспорту. Його мета – забезпечити пасажирів стабільним, безпечним і легальним транспортним сполученням, а також створити рівні та прозорі умови для роботи перевізників. Особливість такої процедури також в тому, що весь процес займає визначені та швидкі терміни. Так, подача заявок на згаданий конкурс тривала до 19 грудня 2025 року, а розгляд заявок вже відбувся 5 січня.

