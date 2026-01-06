Конкурс на прифронтовые автобусные маршруты — перевозчики подали заявки на 17 маршрутов

На текущий цифровой конкурс было вынесено более 30 маршрутов.

Конкурсный комитет по организации и проведению конкурса по перевозке пассажиров на межобластных автобусных маршрутах общего пользования 5 января провел заседание. Речь идет о рассмотрении заявок на обслуживание маршрутов, которые перевозчики подавали через электронный кабинет.

«Для прифронтовых регионов автобусное сообщение часто является единственной возможностью добраться до областных центров, больниц, работы или мест эвакуации. Именно поэтому для нас принципиально важно, чтобы конкурсы на такие маршруты проходили быстро, прозрачно и без лишней бюрократии. Цифровой формат позволяет принимать решения в четкие сроки и обеспечивать громады необходимым транспортным сообщением даже в условиях войны», — подчеркнул Сергей Деркач, заместитель министра развития громад и территорий Украины.

В рамках конкурса перевозчики подали заявки на 17 маршрутов.

Все предложения от перевозчиков были поданы в электронном виде через Единый комплекс информационных систем Укртрансбезопасности.

На какие маршруты подали заявки перевозчики:

Борисполь — Очаков — Черноморская Коса

Днепр — Очаков

Запорожье — Харьков

Каменское — Херсон

Киев — Никополь (через Кривой Рог)

Коблево — Сумы

Марганец — Харьков

Николаев — Херсон

Одесса — Херсон и Херсон — Одесса

Одесса — Харьков

Очаков — Трускавец

Славянск — Барвенково

Славянск — Одесса

Харьков — Киев

Харьков — Павлоград

Харьков — Сумы

Херсон — Николаев

Следующий этап конкурса — утверждение приказом Минразвития тех перевозчиков, которые соответствуют необходимым требованиям для обслуживания маршрутов.

Проведение электронного конкурса является частью реформы внутренних автобусных перевозок и внедрения цифровых инструментов в сфере пассажирского транспорта. Его цель — обеспечить пассажиров стабильным, безопасным и легальным транспортным сообщением, а также создать равные и прозрачные условия для работы перевозчиков. Особенность такой процедуры также заключается в том, что весь процесс занимает определенные и сжатые сроки. Так, подача заявок на указанный конкурс продолжалась до 19 декабря 2025 года, а рассмотрение заявок уже состоялось 5 января.

