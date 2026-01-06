  1. В Украине

Конкурс на прифронтовые автобусные маршруты — перевозчики подали заявки на 17 маршрутов

13:42, 6 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На текущий цифровой конкурс было вынесено более 30 маршрутов.
Конкурс на прифронтовые автобусные маршруты — перевозчики подали заявки на 17 маршрутов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Конкурсный комитет по организации и проведению конкурса по перевозке пассажиров на межобластных автобусных маршрутах общего пользования 5 января провел заседание. Речь идет о рассмотрении заявок на обслуживание маршрутов, которые перевозчики подавали через электронный кабинет.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

На текущий цифровой конкурс было вынесено более 30 маршрутов.

«Для прифронтовых регионов автобусное сообщение часто является единственной возможностью добраться до областных центров, больниц, работы или мест эвакуации. Именно поэтому для нас принципиально важно, чтобы конкурсы на такие маршруты проходили быстро, прозрачно и без лишней бюрократии. Цифровой формат позволяет принимать решения в четкие сроки и обеспечивать громады необходимым транспортным сообщением даже в условиях войны», — подчеркнул Сергей Деркач, заместитель министра развития громад и территорий Украины.

В рамках конкурса перевозчики подали заявки на 17 маршрутов.

Все предложения от перевозчиков были поданы в электронном виде через Единый комплекс информационных систем Укртрансбезопасности.

На какие маршруты подали заявки перевозчики:

Борисполь — Очаков — Черноморская Коса

Днепр — Очаков

Запорожье — Харьков

Каменское — Херсон

Киев — Никополь (через Кривой Рог)

Коблево — Сумы

Марганец — Харьков

Николаев — Херсон

Одесса — Херсон и Херсон — Одесса

Одесса — Харьков

Очаков — Трускавец

Славянск — Барвенково

Славянск — Одесса

Харьков — Киев

Харьков — Павлоград

Харьков — Сумы

Херсон — Николаев

Следующий этап конкурса — утверждение приказом Минразвития тех перевозчиков, которые соответствуют необходимым требованиям для обслуживания маршрутов.

Проведение электронного конкурса является частью реформы внутренних автобусных перевозок и внедрения цифровых инструментов в сфере пассажирского транспорта. Его цель — обеспечить пассажиров стабильным, безопасным и легальным транспортным сообщением, а также создать равные и прозрачные условия для работы перевозчиков. Особенность такой процедуры также заключается в том, что весь процесс занимает определенные и сжатые сроки. Так, подача заявок на указанный конкурс продолжалась до 19 декабря 2025 года, а рассмотрение заявок уже состоялось 5 января.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Долги за тепло: как суд в Умани определил пределы ответственности потребителя

Судебная практика свидетельствует: отсутствие подписанного договора не освобождает от оплаты коммунальных услуг.

Украинский суд отверг судебный иммунитет государства-агрессора и взыскал двенадцать миллиардов долларов

Печерский районный суд подчеркнул, что Россия не имеет судебного иммунитета, когда речь идет об агрессии, войне и разрушенных человеческих судьбах и бизнесах.

Верховный Суд: апелляция не может принимать доказательства, которых не существовало на момент решения первой инстанции

КГС в деле о премиях на 11 миллионов указал, что отсутствие доказательств на момент вынесения решения судом первой инстанции исключает возможность их принятия апелляционным судом независимо от причин их непредставления.

Цена непоследовательности: Верховный Суд отменил решение апелляции из-за противоречивой мотивации

Кассационная инстанция обратила внимание на фундаментальное требование к судебным решениям в наследственных правоотношениях.

Государственную помощь бизнесу снова будет контролировать Антимонопольный комитет:  законопроект

Верховная Рада предлагает восстановить контроль государственной помощи бизнесу и повысить прозрачность системы через АМКУ в соответствии с Соглашением с ЕС.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]