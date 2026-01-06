Поділ майна при проживанні без реєстрації шлюбу — суд підтвердив право власності позивача на половину квартири

Чоловік просив суд визнати факт проживання однією сім`єю з відповідачкою без реєстрації шлюбу й право власності на 1/2 частину квартири.

Хмельницький апеляційний суд підтвердив законність рішення суду першої інстанції у справі про поділ квартири, набутої під час проживання сторін однією сім’єю без реєстрації шлюбу, та залишив апеляційну скаргу відповідачки без задоволення.

До суду з позовом звернувся чоловік, який з 2014 року проживав із відповідачкою однією сім’єю без реєстрації шлюбу. За його словами, у 2020 році вони придбали кімнату в гуртожитку, право власності на яку було оформлено на жінку. З початком повномасштабного вторгнення російської федерації його мобілізували до лaв Збройних Сил України. Перебуваючи в зоні бойових дій, він надсилав гроші цивільній дружині.

У 2023 році вона запропонувала продати кімнату та купити однокімнатну квартиру. Чоловік погодився і перед укладенням договору купівлі-продажу перерахував їй понад 60 тис. грн, крім того, його мати передала заощадження, а родичі допомагали з ремонтом квартири.

Після важкого поранення ніг і лікування у госпіталі йому дозволили поїхати додому, та цивільна дружина сказала, що не може його зустріти й забрати у квартиру через незавершений ремонт. Згодом припинила з ним спілкування та заперечила його право на частку в придбаній квартирі.

Тож чоловік пішов до суду: просив визнати факт проживання однією сім`єю з відповідачкою без реєстрації шлюбу й право власності на 1/2 частину квартири.

Хмельницький міськрайонний суд позов задовольнив частково – визнав за позивачем право власності на 1/2 частину квартири.

В апеляційній скарзі відповідачка просила скасувати це рішення та відмовити у позові, оскільки вважала недоведеним той факт, що вони проживали спільно як чоловік і дружина без реєстрації шлюбу й вели спільне господарство. Стверджувала, що кімнату в гуртожитку, а пізніше й квартиру придбала за власні кошти.

На думку апеляційного суду, висновок суду першої інстанції відповідає обставинам справи й вимогам закону. Суд правильно встановив, що позивач був зареєстрований за місцем спільного проживання з відповідачкою, оплачував комунальні послуги, регулярно перераховував їй гроші, у тому числі перед придбанням спірної квартири.

Задовольняючи позов частково, суд першої інстанції обґрунтовано вважав доведеним факт спільного проживання сторін однією сім`єю без реєстрації шлюбу. Позаяк квартира набута ними під час таких відносин, то відповідно до статті 60, частини 1 статті 70, частини 1 статті 74 Сімейного кодексу України вона належить їм на праві спільної сумісної власності й підлягає поділу в рівних частинах.

Водночас суд зазначив, що встановлення факту проживання однією сім`єю без реєстрації шлюбу не є ефективним способом захисту прав особи, яка вважає себе власником майна, тому відмовив у позові у цій частині.

З повним текстом постанови апеляційного суду у справі № 686/21836/24 можна буде ознайомитись у ЄДРСР.

