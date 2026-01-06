  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Раздел имущества при проживании без регистрации брака — суд подтвердил право собственности истца на половину квартиры

14:18, 6 января 2026
Мужчина просил суд признать факт проживания одной семьей с ответчицей без регистрации брака и право собственности на 1/2 часть квартиры.
Раздел имущества при проживании без регистрации брака — суд подтвердил право собственности истца на половину квартиры
Фото: protocol.ua
Хмельницкий апелляционный суд подтвердил законность решения суда первой инстанции по делу о разделе квартиры, приобретенной во время проживания сторон одной семьей без регистрации брака, и оставил апелляционную жалобу ответчицы без удовлетворения.

В суд с иском обратился мужчина, который с 2014 года проживал с ответчицей одной семьей без регистрации брака. По его словам, в 2020 году они приобрели комнату в общежитии, право собственности на которую было оформлено на женщину. С началом полномасштабного вторжения Российской Федерации его мобилизовали в ряды Вооруженных Сил Украины. Находясь в зоне боевых действий, он направлял деньги гражданской жене.

В 2023 году она предложила продать комнату и купить однокомнатную квартиру. Мужчина согласился и перед заключением договора купли-продажи перечислил ей более 60 тыс. грн, кроме того, его мать передала сбережения, а родственники помогали с ремонтом квартиры.

После тяжелого ранения ног и лечения в госпитале ему разрешили поехать домой, однако гражданская жена сообщила, что не может его встретить и поселить в квартире из-за незавершенного ремонта. Впоследствии она прекратила с ним общение и отрицала его право на долю в приобретенной квартире.

В связи с этим мужчина обратился в суд: просил признать факт проживания одной семьей с ответчицей без регистрации брака и право собственности на 1/2 часть квартиры.

Хмельницкий горрайонный суд иск удовлетворил частично — признал за истцом право собственности на 1/2 часть квартиры.

В апелляционной жалобе ответчица просила отменить это решение и отказать в иске, поскольку считала недоказанным факт их совместного проживания как мужа и жены без регистрации брака и ведения общего хозяйства. Утверждала, что комнату в общежитии, а впоследствии и квартиру приобрела за собственные средства.

По мнению апелляционного суда, вывод суда первой инстанции соответствует обстоятельствам дела и требованиям закона. Суд правильно установил, что истец был зарегистрирован по месту совместного проживания с ответчицей, оплачивал коммунальные услуги, регулярно перечислял ей денежные средства, в том числе перед приобретением спорной квартиры.

Удовлетворяя иск частично, суд первой инстанции обоснованно признал доказанным факт совместного проживания сторон одной семьей без регистрации брака. Поскольку квартира приобретена ими во время таких отношений, то в соответствии со статьей 60, частью 1 статьи 70, частью 1 статьи 74 Семейного кодекса Украины она принадлежит им на праве совместной совместной собственности и подлежит разделу в равных долях.

В то же время суд отметил, что установление факта проживания одной семьей без регистрации брака не является эффективным способом защиты прав лица, которое считает себя собственником имущества, в связи с чем отказал в иске в этой части.

С полным текстом постановления апелляционного суда по делу № 686/21836/24 можно будет ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений.

суд решение суда судебная практика

