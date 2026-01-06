  1. В Україні

Штрафні бали для українців за кермом з 2026 року — поліція надала розʼяснення водіям

12:30, 6 січня 2026
В Україні не запровадили систему штрафних балів для водіїв з 2026 року — у Патрульній поліції заперечили інформацію.
У Патрульній поліції спростували поширену в мережі інформацію про нібито запуск із 2026 року системи штрафних балів для водіїв. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, повідомлення про те, що система штрафних балів уже почала діяти, не відповідають дійсності. Наразі в Україні така система не запроваджена.

Водночас Білошицький зазначає, що на розгляді перебуває низка законопроєктів, які мають на меті врегулювати це питання та в перспективі запровадити механізм штрафних балів за прикладом інших країн. Однак жодних рішень щодо їх упровадження наразі не ухвалено.

У патрульній поліції наголосили, що у разі прийняття таких масштабних змін про них буде повідомлено завчасно та офіційно.

МВС закон законопроект Україна посвідчення водія штраф патрульна поліція

