Штрафные баллы для украинцев за рулем с 2026 года — полиция дала разъяснения водителям

В Украине не ввели систему штрафных баллов для водителей с 2026 года — в Патрульной полиции опровергли информацию.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Патрульной полиции опровергли распространенную в сети информацию о якобы запуске с 2026 года системы штрафных баллов для водителей. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

По его словам, сообщения о том, что система штрафных баллов уже начала действовать, не соответствуют действительности. На данный момент в Украине такая система не внедрена.

В то же время Белошицкий отмечает, что на рассмотрении находится ряд законопроектов, цель которых — урегулировать этот вопрос и в перспективе внедрить механизм штрафных баллов по примеру других стран. Однако никаких решений относительно их внедрения на данный момент не принято.

В патрульной полиции подчеркнули, что в случае принятия таких масштабных изменений об этом будет сообщено заранее и официально.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.