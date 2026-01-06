  1. В Украине

Штрафные баллы для украинцев за рулем с 2026 года — полиция дала разъяснения водителям

12:30, 6 января 2026
В Украине не ввели систему штрафных баллов для водителей с 2026 года — в Патрульной полиции опровергли информацию.
Штрафные баллы для украинцев за рулем с 2026 года — полиция дала разъяснения водителям
 В Патрульной полиции опровергли распространенную в сети информацию о якобы запуске с 2026 года системы штрафных баллов для водителей. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

По его словам, сообщения о том, что система штрафных баллов уже начала действовать, не соответствуют действительности. На данный момент в Украине такая система не внедрена.

В то же время Белошицкий отмечает, что на рассмотрении находится ряд законопроектов, цель которых — урегулировать этот вопрос и в перспективе внедрить механизм штрафных баллов по примеру других стран. Однако никаких решений относительно их внедрения на данный момент не принято.

В патрульной полиции подчеркнули, что в случае принятия таких масштабных изменений об этом будет сообщено заранее и официально.

