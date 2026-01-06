У Миколаєві під пологовим батьки продали власне немовля за $10 тисяч

  1. Відео
14:54, 6 січня 2026
Будучи вагітною жінка разом з чоловіком почали шукати клієнтів.
Фото: Національна поліція України
У Миколаєві правоохоронці затримали 21-річну матір та 38-річного батька новонародженої дитини, яких підозрюють у торгівлі людьми. За даними слідства, співмешканці продали власне немовля за 10 тисяч доларів. Про це повідомили в Нацполіції.

Інформацію про підготовку злочину отримали співробітники управління міграційної поліції обласного главку. У ході перевірки з’ясували, що ще під час вагітності жінка разом зі співмешканцем почали шукати охочих придбати їхню майбутню дитину.

Слідчі відкрили кримінальне провадження, а подальші дії відбувалися під контролем правоохоронців. «Покупець» обговорила з батьками всі умови так званої угоди. Співмешканці погодилися продати дитину за 10 тисяч доларів, отримавши завдаток у розмірі 8 тисяч гривень. Жінка також написала розписку із зобов’язанням передати немовля одразу після пологів.

2 січня, наступного дня після народження дитини, мати разом із батьком перейшли до реалізації домовленості. Одразу після передачі немовляти та отримання основної суми коштів неподалік пологового будинку їх затримали поліцейські.

Фігурантам оголосили підозру за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України — торгівля людьми щодо малолітнього. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Поліцейські також встановили, що раніше співмешканці вже потрапляли в поле зору правоохоронних органів за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків, майновими правопорушеннями та злочинами проти особи.

Фото та відео: Національна поліція України  

поліція діти Миколаїв

