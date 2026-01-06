  1. Видео
  2. / В Украине

В Николаеве под родильным домом родители продали собственного младенца за $10 тысяч

14:54, 6 января 2026
Будучи беременной, женщина вместе с мужем начали искать клиентов.
Фото: Национальная полиция Украины
В Николаеве правоохранители задержали 21-летнюю мать и 38-летнего отца новорожденного ребенка, которых подозревают в торговле людьми. По данным следствия, сожители продали собственного младенца за 10 тысяч долларов. Об этом сообщили в Нацполиции.

Информацию о подготовке преступления получили сотрудники управления миграционной полиции областного главка. В ходе проверки выяснили, что еще во время беременности женщина вместе с сожителем начали искать желающих приобрести их будущего ребенка.

Следователи открыли уголовное производство, а дальнейшие действия происходили под контролем правоохранителей. «Покупатель» обсудила с родителями все условия так называемой сделки. Сожители согласились продать ребенка за 10 тысяч долларов, получив задаток в размере 8 тысяч гривен. Женщина также написала расписку с обязательством передать младенца сразу после родов.

2 января, на следующий день после рождения ребенка, мать вместе с отцом приступили к реализации договоренности. Сразу после передачи младенца и получения основной суммы средств недалеко от роддома их задержали полицейские.

Фигурантам объявили подозрение по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины — торговля людьми в отношении малолетнего. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Полицейские также установили, что ранее сожители уже попадали в поле зрения правоохранительных органов за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, имущественными правонарушениями и преступлениями против личности.

Фото и видео: Национальная полиция Украины  

