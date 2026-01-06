США працюють над угодою щодо Гренландії, яку можуть запропонувати владі острова, — The Economist

США готують окрему угоду щодо Гренландії, яку можуть запропонувати напряму владі острова.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Адміністрація Президента США Дональда Трампа розглядає можливість укладення окремої угоди з Гренландією, яка може суттєво змінити статус арктичного острова та посилити вплив США в регіоні. Про це повідомляє The Economist, зазначаючи, що відповідну пропозицію можуть намагатися просувати напряму владі Гренландії, навіть в обхід Данії.

Інтерес Білого дому до острова Трамп пояснює міркуваннями національної безпеки, доступом до природних ресурсів та геостратегічним розташуванням Гренландії. 4 січня він заявив журналістам, що США «потребують Гренландії з точки зору національної безпеки», а також висловив занепокоєння присутністю російських і китайських суден у регіоні.

Заяви Трампа викликали різку реакцію в Європі. Прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен публічно відкинув будь-які розмови про тиск чи анексію, а прем’єр-міністерка Данія Метте Фредеріксен закликала сприймати слова президента США серйозно, але наголосила на непорушності суверенітету. Країни Скандинавії, Балтії, а також Велика Британія і Франція заявили про підтримку Гренландії та Данії.

За даними видання, стратегія Вашингтона має кілька напрямків. Один із них — стимулювання руху за незалежність Гренландії.

Другий напрямок — підготовка потенційної угоди. У США обговорюють можливість запропонувати Гренландії формат так званого Компакту вільної асоціації (COFA) — моделі, яку Вашингтон раніше застосовував у відносинах з окремими малими державами Тихоокеанського регіону. Така угода передбачає розширену військову присутність США та економічні преференції, зокрема безмитну торгівлю.

Водночас у Данії нагадують, що на території Гренландії вже розміщена американська військова база, а чинні домовленості й так надають США широкі можливості для військової діяльності. Попри це, спроби американських посадовців налагодити прямі переговори з урядом Гренландії, за інформацією The Economist, наразі не дали результату.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.