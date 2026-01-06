  1. У світі

США працюють над угодою щодо Гренландії, яку можуть запропонувати владі острова, — The Economist

09:24, 6 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
США готують окрему угоду щодо Гренландії, яку можуть запропонувати напряму владі острова.
США працюють над угодою щодо Гренландії, яку можуть запропонувати владі острова, — The Economist
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Адміністрація Президента США Дональда Трампа розглядає можливість укладення окремої угоди з Гренландією, яка може суттєво змінити статус арктичного острова та посилити вплив США в регіоні. Про це повідомляє The Economist, зазначаючи, що відповідну пропозицію можуть намагатися просувати напряму владі Гренландії, навіть в обхід Данії.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Інтерес Білого дому до острова Трамп пояснює міркуваннями національної безпеки, доступом до природних ресурсів та геостратегічним розташуванням Гренландії. 4 січня він заявив журналістам, що США «потребують Гренландії з точки зору національної безпеки», а також висловив занепокоєння присутністю російських і китайських суден у регіоні.

Заяви Трампа викликали різку реакцію в Європі. Прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен публічно відкинув будь-які розмови про тиск чи анексію, а прем’єр-міністерка Данія Метте Фредеріксен закликала сприймати слова президента США серйозно, але наголосила на непорушності суверенітету. Країни Скандинавії, Балтії, а також Велика Британія і Франція заявили про підтримку Гренландії та Данії.

За даними видання, стратегія Вашингтона має кілька напрямків. Один із них — стимулювання руху за незалежність Гренландії.

Другий напрямок — підготовка потенційної угоди. У США обговорюють можливість запропонувати Гренландії формат так званого Компакту вільної асоціації (COFA) — моделі, яку Вашингтон раніше застосовував у відносинах з окремими малими державами Тихоокеанського регіону. Така угода передбачає розширену військову присутність США та економічні преференції, зокрема безмитну торгівлю.

Водночас у Данії нагадують, що на території Гренландії вже розміщена американська військова база, а чинні домовленості й так надають США широкі можливості для військової діяльності. Попри це, спроби американських посадовців налагодити прямі переговори з урядом Гренландії, за інформацією The Economist, наразі не дали результату.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

США Дональд Трамп

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Український суд заперечив судовий імунітет держави-агресора та стягнув дванадцять мільярдів доларів

Печерський районний суд наголосив, що Росія не має судового імунітету, коли йдеться про агресію, війну і зруйновані людські долі та бізнеси.

Верховний Суд: апеляція не може приймати докази, яких не існувало на момент рішення першої інстанції

КГС у справі про премії в 11 мільйонів заявив, що відсутність доказів на момент ухвалення рішення судом першої інстанції унеможливлює їх прийняття апеляційним судом незалежно від причин їх неподання.

Ціна непослідовності: Верховний Суд скасував рішення апеляції через суперечливу мотивацію

Касаційна інстанція звернула увагу на фундаментальну вимогу до судових рішень у спадкових правовідносинах.

Державну допомогу бізнесу знову контролюватиме АМКУ:  законопроєкт

Верховна Рада пропонує відновити контроль державної допомоги бізнесу та підвищити прозорість системи через АМКУ відповідно до Угоди з ЄС.

Велика Палата ЄСПЛ визнала порушення свободи вираження поглядів румунського судді у справі Danileț v. Romania

Румунський суддя, який був покараний за пости у Facebook, де обговорював реформу судової системи, виграв справу у ЄСПЛ.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]