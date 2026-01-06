  1. В мире

США работают над соглашением по Гренландии, которое могут предложить властям острова, — The Economist

09:24, 6 января 2026
США готовят отдельное соглашение по Гренландии, которое могут предложить напрямую властям острова.
Администрация Президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения отдельного соглашения с Гренландией, которое может существенно изменить статус арктического острова и усилить влияние США в регионе. Об этом сообщает The Economist, отмечая, что соответствующее предложение могут попытаться продвигать напрямую властям Гренландии, даже в обход Дании.

Интерес Белого дома к острову Трамп объясняет соображениями национальной безопасности, доступом к природным ресурсам и геостратегическим расположением Гренландии. 4 января он заявил журналистам, что США «нуждаются в Гренландии с точки зрения национальной безопасности», а также выразил обеспокоенность присутствием российских и китайских судов в регионе.

Заявления Трампа вызвали резкую реакцию в Европе. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен публично отверг любые разговоры о давлении или аннексии, а премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала воспринимать слова президента США серьезно, но подчеркнула незыблемость суверенитета. Страны Скандинавии, Балтии, а также Великобритания и Франция заявили о поддержке Гренландии и Дании.

По данным издания, стратегия Вашингтона имеет несколько направлений. Одно из них — стимулирование движения за независимость Гренландии.

Второе направление — подготовка потенциального соглашения. В США обсуждают возможность предложить Гренландии формат так называемого Компакта свободной ассоциации (COFA) — модели, которую Вашингтон ранее применял в отношениях с отдельными малыми государствами Тихоокеанского региона. Такое соглашение предусматривает расширенное военное присутствие США и экономические преференции, в частности беспошлинную торговлю.

В то же время в Дании напоминают, что на территории Гренландии уже размещена американская военная база, а действующие договоренности и так предоставляют США широкие возможности для военной деятельности. Несмотря на это, попытки американских чиновников наладить прямые переговоры с правительством Гренландии, по информации The Economist, пока не дали результата.

США Дональд Трамп

