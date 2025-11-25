  1. В Украине

Полицейские установили обстоятельства инцидента в укрытии на Подоле во время обстрела Киева: что известно

23:14, 25 ноября 2025
Правоохранители установили: доступ в одну из комнат укрытия ограничивала 69-летняя местная жительница.
Полицейские установили обстоятельства инцидента в укрытии на Подоле во время обстрела Киева: что известно
Столичная полиция опубликовала детали инцидента, который произошел в одном из укрытий Подольского района во время вражеской атаки на Киев.

Напомним, что полиция начала проверку после появления в соцсетях информации о возможном ограничении доступа к укрытию в Подольском районе. В публикациях утверждалось, что в помещении одной из местных библиотек женщина якобы не впускала жителей в часть убежища.

Позднее в полиции сообщили, что правоохранители установили: доступ в одну из комнат укрытия ограничивала 69-летняя местная жительница. Вместе с другими жильцами она самовольно обустроила помещение мебелью для собственного комфорта. При этом все остальные комнаты укрытия оставались открытыми и доступными для использования во время тревоги.

Полицейские заявили, что провели профилактическую беседу с жильцами дома и подчеркнули: все помещения защитных сооружений должны быть в свободном доступе и не могут блокироваться ни при каких обстоятельствах.

Также 69-летнюю женщину, которая некорректно общалась с другой киевлянкой во время инцидента, привлекли к административной ответственности по ст. 173 КоАП (мелкое хулиганство).

полиция Киев воздушная тревога укрытие

