6 січня – яке сьогодні свято та головні події

6 січня в Україні святкують Водохреще.

Фото: shutterstock.com

У вівторок, 6 січня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

6 січня в Україні і світі святкують День технологій. День присвячений досягненням науки і техніки та вшануванню внеску вчених, інженерів і дослідників. Важливе свято, присвячене технологіям, інноваціям і їхній ролі в житті суспільства.

Також 6 січня Всесвітній день дітей-сиріт війни. Міжнародна пам’ятна дата, яка покликана привернути увагу всього світу до найвразливіших жертв війни — дітей, які втратили одного або обох батьків через воєнні дії та збройну агресію.

А ще 6 січня День яблуні. Свято присвячене яблуні — дереву, що давало людям один із найулюбленіших фруктів протягом тисячоліть. Це ніжне природне свято, яке поєднує любов до природи, здорового харчування й турботу про зелений світ навколо нас.

Яке сьогодні церковне свято

6 січня віряни святкують Богоявлення Господнє (Водохреще). Воно святкує хрещення Ісуса Христа в річці Йордан Іваном Хрестителем. Це свято символізує явлення Бога людям у трьох особах: Отця, Сина і Святого Духа. Головний обряд — освячення води, яку віряни вважають цілющою та здатною очищати від гріхів. Традиційно цього дня у водоймах занурюються віряни, відчуваючи духовне оновлення. Святкування поєднує молитву, благословення води та символічне очищення душі й тіла.

Календар важливих подій за 6 січня

1579 рік — укладають Арраську унію, початок процесу об'єднання Нідерландів;

1681 рік — перший опис матчу з боксу, що відбувається у Королівстві Англія між дворецьким і м'ясником герцога Альбемарльського;

1709 рік — полки Карла ХІІ та Івана Мазепи починають штурм Веприка;

1838 рік — у місті Моррістаун (штат Нью-Джерсі, США) в майстернях чавуноливарного заводу Спідуелла Альфред Вейл і Семюел Морзе демонструють свій перший телеграф;

1846 рік — в Переяславі у маєтку свого друга Андрія Козачковського Тарас Шевченко пише свій знаменитий "Заповіт";

1870 рік — відкривають Віденську філармонію;

1912 рік — Альфред Вегенер представляє дрифтову гіпотезу;

1928 рік — річка Темза, що виходить з берегів, затоплює деякі райони Лондона;

1928 рік — вперше в історії багатонаціональних держав Європи у Польщі формують виборчий блок національних меншин — представники українських, білоруських, німецьких та єврейських національних партій;

1929 рік — у Королівстві Сербів, Хорватів і Словенців встановлюють диктатуру Олександра I Карагеоргієвича;

1939 рік — німецькі фізики Отто Ган і Фріц Штрассман повідомляють про відкриття способу ділення ядер урану під дією нейтронів;

1962 рік — засновують Міжнародне гляціологічне товариство;

1978 рік — Уряд Сполучених Штатів повертає Угорщині одну з її реліквій — корону святого Іштвана, яка зберігалася в США з часів ІІ Світової Війни;

1992 рік — Україна відновлює дипломатичні відносини з Аргентиною;

2015 рік — Литва зупиняє на своїй території мовлення російських державних телеканалів РТР Планета, РенТВ та НТВ-Мир — за перекручення інформації про події в Україні;

2019 рік — Православна церква України отримує томос про автокефалію;

2021 рік — захоплення Капітолію США прихильниками Дональда Трампа, що програв президентські вибори, та теорії змови QAnon.

