  1. Общество

6 января – какой сегодня праздник и главные события

09:19, 6 января 2026
6 января в Украине празднуют Крещение.
6 января – какой сегодня праздник и главные события
Фото: shutterstock.com
Во вторник, 6 января, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

6 января в Украине и мире празднуют День технологий. День посвящен достижениям науки и техники и чествования вклада ученых, инженеров и исследователей. Важный праздник, посвященный технологиям, инновациям и их роли в жизни общества.

Также 6 января Всемирный день детей-сирот войны. Международная памятная дата, призванная привлечь внимание всего мира к самым уязвимым жертвам войны — детям, потерявшим одного или обоих родителей из-за военных действий и вооруженной агрессии.

А еще 6 января День яблони. Праздник посвящен яблоне — дереву, которое давало людям один из самых любимых фруктов тысячелетий. Это нежный, естественный праздник, сочетающий любовь к природе, здоровому питанию и заботу о зеленом мире вокруг нас.

Какой сегодня церковный праздник

6 января, верующие празднуют Богоявление Господне (Крещение). Оно празднует крещение Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Этот праздник символизирует явление Бога людям в трех лицах: Отца, Сына и Святого Духа. Главный обряд — освящение воды, которую верующие считают целебной и способной очищать от грехов. Традиционно в этот день в водоемах погружаются верующие, чувствуя духовное обновление. Празднование объединяет молитву, благословение воды и символическое очищение души и тела.

 Календарь важных событий за 6 января

1579 год – заключают Аррасскую унию, начало процесса объединения Нидерландов;

1681 год – первое описание матча по боксу, происходящее в Королевстве Англия между дворецким и мясником герцога Альбемарльского;

1709 год — полки Карла XII и Ивана Мазепы начинают штурм Веприка;

1838 год — в городе Морристаун (штат Нью-Джерси, США) в мастерских чугунолитейного завода Спидуэлла Альфред Вейл и Сэмюэл Морзе демонстрируют свой первый телеграф;

1846 год — в Переяславе в имении своего друга Андрея Козачковского Тарас Шевченко пишет свой знаменитый "Завет";

1870 год – открывают Венскую филармонию;

1912 год – Альфред Вегенер представляет дрифтовую гипотезу;

1928 год — река Темза, выходящая из берегов, затапливает некоторые районы Лондона;

1928 год — впервые в истории многонациональных государств Европы в Польше формируют избирательный блок национальных меньшинств — представители украинских, белорусских, немецких и еврейских национальных партий;

1929 год — в Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев устанавливают диктатуру Александра I Карагеоргиевича;

1939 год — немецкие физики Отто Ган и Фриц Штрассман сообщают об открытии способа деления ядер урана под действием нейтронов;

1962 год – основывают Международное гляциологическое общество;

1978 год — Правительство Соединенных Штатов возвращает Венгрии одну из ее реликвий — корону святого Иштвана, хранившуюся в США со времен Второй мировой войны;

1992 год — Украина возобновляет дипломатические отношения с Аргентиной;

2015 год — Литва останавливает на своей территории вещание российских государственных телеканалов РТР Планета, РенТВ и НТВ-Мир — за извращение информации о событиях в Украине;

2019 год — Православная церковь Украины получает томос об автокефалии;

2021 год — захват Капитолия США сторонниками проигравшего президентские выборы Дональда Трампа и теории заговора QAnon.

какой сегодня праздник свято

