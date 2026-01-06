  1. В Україні

Самовільне залишення військової частини — у ТЦК нагадали про правові наслідки

10:42, 6 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Залежно від тривалості відсутності, обставин та наявності умислу, такі дії можуть тягнути за собою дисциплінарну, адміністративну чи кримінальну відповідальність.
Самовільне залишення військової частини — у ТЦК нагадали про правові наслідки
Фото: tsn.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Волинський обласний ТЦК нагадав про правові наслідки щодо самовільного залишення військової частини.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Самовільне залишення військової частини — це залишення військовослужбовцем місця служби або військової частини без дозволу командування та неповернення у встановлений строк.

Залежно від тривалості відсутності, обставин та наявності умислу, такі дії можуть тягнути за собою:

  • дисциплінарну відповідальність;
  • адміністративну відповідальність;
  • кримінальну відповідальність відповідно до Кримінального кодексу України.

Під час дії воєнного стану відповідальність за такі правопорушення є посиленою.

Відповідальність за самовільне залишення військової частини визначається чинним законодавством України та залежить від:

  • строку відсутності військовослужбовця;
  • наявності або відсутності поважних причин;
  • обставин вчинення правопорушення;
  • наміру ухилення від проходження військової служби.

У разі встановлення наміру повністю ухилитися від військової служби дії можуть бути кваліфіковані як дезертирство.

Порядок дій у разі СЗЧ

У випадку самовільного залишення військової частини рекомендовано:

  1. Якнайшвидше добровільно прибути до військової частини або іншого визначеного органу військового управління.
  2. Повідомити командування про намір продовжувати проходження військової служби.
  3. Надати письмові пояснення щодо причин та обставин відсутності.
  4. Скористатися правом на правову допомогу відповідно до законодавства України.

Важливо:

  • Кожен випадок самовільного залишення військової частини розглядається індивідуально, з урахуванням усіх обставин.
  • Наявність документально підтверджених причин може бути врахована як пом’якшувальна обставина.
  • Ухилення від повернення до військової служби погіршує правове становище військовослужбовця.

«Cвоєчасне добровільне повернення, відкритий діалог з командуванням та дотримання правових процедур дозволяють вирішувати ситуацію в межах чинного законодавства України», - додали у ТЦК.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ ТЦК мобілізація СЗЧ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Борги за тепло: як суд в Умані визначив межі відповідальності споживача

Судова практика свідчить: відсутність підписаного договору не звільняє від оплати комунальних послуг.

Український суд заперечив судовий імунітет держави-агресора та стягнув дванадцять мільярдів доларів

Печерський районний суд наголосив, що Росія не має судового імунітету, коли йдеться про агресію, війну і зруйновані людські долі та бізнеси.

Верховний Суд: апеляція не може приймати докази, яких не існувало на момент рішення першої інстанції

КГС у справі про премії в 11 мільйонів заявив, що відсутність доказів на момент ухвалення рішення судом першої інстанції унеможливлює їх прийняття апеляційним судом незалежно від причин їх неподання.

Ціна непослідовності: Верховний Суд скасував рішення апеляції через суперечливу мотивацію

Касаційна інстанція звернула увагу на фундаментальну вимогу до судових рішень у спадкових правовідносинах.

Державну допомогу бізнесу знову контролюватиме АМКУ:  законопроєкт

Верховна Рада пропонує відновити контроль державної допомоги бізнесу та підвищити прозорість системи через АМКУ відповідно до Угоди з ЄС.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]