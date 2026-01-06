Самовільне залишення військової частини — у ТЦК нагадали про правові наслідки

Залежно від тривалості відсутності, обставин та наявності умислу, такі дії можуть тягнути за собою дисциплінарну, адміністративну чи кримінальну відповідальність.

Волинський обласний ТЦК нагадав про правові наслідки щодо самовільного залишення військової частини.

Самовільне залишення військової частини — це залишення військовослужбовцем місця служби або військової частини без дозволу командування та неповернення у встановлений строк.

Залежно від тривалості відсутності, обставин та наявності умислу, такі дії можуть тягнути за собою:

дисциплінарну відповідальність;

адміністративну відповідальність;

кримінальну відповідальність відповідно до Кримінального кодексу України.

Під час дії воєнного стану відповідальність за такі правопорушення є посиленою.

Відповідальність за самовільне залишення військової частини визначається чинним законодавством України та залежить від:

строку відсутності військовослужбовця;

наявності або відсутності поважних причин;

обставин вчинення правопорушення;

наміру ухилення від проходження військової служби.

У разі встановлення наміру повністю ухилитися від військової служби дії можуть бути кваліфіковані як дезертирство.

Порядок дій у разі СЗЧ

У випадку самовільного залишення військової частини рекомендовано:

Якнайшвидше добровільно прибути до військової частини або іншого визначеного органу військового управління. Повідомити командування про намір продовжувати проходження військової служби. Надати письмові пояснення щодо причин та обставин відсутності. Скористатися правом на правову допомогу відповідно до законодавства України.

Важливо:

Кожен випадок самовільного залишення військової частини розглядається індивідуально, з урахуванням усіх обставин.

Наявність документально підтверджених причин може бути врахована як пом’якшувальна обставина.

Ухилення від повернення до військової служби погіршує правове становище військовослужбовця.

«Cвоєчасне добровільне повернення, відкритий діалог з командуванням та дотримання правових процедур дозволяють вирішувати ситуацію в межах чинного законодавства України», - додали у ТЦК.

