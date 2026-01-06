Самовільне залишення військової частини — у ТЦК нагадали про правові наслідки
Волинський обласний ТЦК нагадав про правові наслідки щодо самовільного залишення військової частини.
Самовільне залишення військової частини — це залишення військовослужбовцем місця служби або військової частини без дозволу командування та неповернення у встановлений строк.
Залежно від тривалості відсутності, обставин та наявності умислу, такі дії можуть тягнути за собою:
- дисциплінарну відповідальність;
- адміністративну відповідальність;
- кримінальну відповідальність відповідно до Кримінального кодексу України.
Під час дії воєнного стану відповідальність за такі правопорушення є посиленою.
Відповідальність за самовільне залишення військової частини визначається чинним законодавством України та залежить від:
- строку відсутності військовослужбовця;
- наявності або відсутності поважних причин;
- обставин вчинення правопорушення;
- наміру ухилення від проходження військової служби.
У разі встановлення наміру повністю ухилитися від військової служби дії можуть бути кваліфіковані як дезертирство.
Порядок дій у разі СЗЧ
У випадку самовільного залишення військової частини рекомендовано:
- Якнайшвидше добровільно прибути до військової частини або іншого визначеного органу військового управління.
- Повідомити командування про намір продовжувати проходження військової служби.
- Надати письмові пояснення щодо причин та обставин відсутності.
- Скористатися правом на правову допомогу відповідно до законодавства України.
Важливо:
- Кожен випадок самовільного залишення військової частини розглядається індивідуально, з урахуванням усіх обставин.
- Наявність документально підтверджених причин може бути врахована як пом’якшувальна обставина.
- Ухилення від повернення до військової служби погіршує правове становище військовослужбовця.
«Cвоєчасне добровільне повернення, відкритий діалог з командуванням та дотримання правових процедур дозволяють вирішувати ситуацію в межах чинного законодавства України», - додали у ТЦК.
