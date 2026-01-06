Самовольное оставление воинской части — в ТЦК напомнили о правовых последствиях

В зависимости от продолжительности отсутствия, обстоятельств и наличия умысла такие действия могут повлечь за собой дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.

Волынский областной ТЦК напомнил о правовых последствиях самовольного оставления воинской части.

Самовольное оставление воинской части — это оставление военнослужащим места службы или воинской части без разрешения командования и неприбытие в установленный срок.

В зависимости от продолжительности отсутствия, обстоятельств и наличия умысла такие действия могут повлечь за собой:

дисциплинарную ответственность;

административную ответственность;

уголовную ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Украины.

Во время действия военного положения ответственность за такие правонарушения является усиленной.

Ответственность за самовольное оставление воинской части определяется действующим законодательством Украины и зависит от:

срока отсутствия военнослужащего;

наличия или отсутствия уважительных причин;

обстоятельств совершения правонарушения;

намерения уклониться от прохождения военной службы.

В случае установления намерения полностью уклониться от военной службы действия могут быть квалифицированы как дезертирство.

Порядок действий в случае СЗЧ

В случае самовольного оставления воинской части рекомендуется:

Как можно скорее добровольно прибыть в воинскую часть или другой определенный орган военного управления. Сообщить командованию о намерении продолжать прохождение военной службы. Предоставить письменные объяснения относительно причин и обстоятельств отсутствия. Воспользоваться правом на правовую помощь в соответствии с законодательством Украины.

Важно:

Каждый случай самовольного оставления воинской части рассматривается индивидуально с учетом всех обстоятельств.

Наличие документально подтвержденных причин может быть учтено как смягчающее обстоятельство.

Уклонение от возвращения к военной службе ухудшает правовое положение военнослужащего.

«Своевременное добровольное возвращение, открытый диалог с командованием и соблюдение правовых процедур позволяют решать ситуацию в рамках действующего законодательства Украины», — добавили в ТЦК.

