Самовольное оставление воинской части — в ТЦК напомнили о правовых последствиях

10:42, 6 января 2026
В зависимости от продолжительности отсутствия, обстоятельств и наличия умысла такие действия могут повлечь за собой дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.
Фото: tsn.ua
Волынский областной ТЦК напомнил о правовых последствиях самовольного оставления воинской части.

Самовольное оставление воинской части — это оставление военнослужащим места службы или воинской части без разрешения командования и неприбытие в установленный срок.

В зависимости от продолжительности отсутствия, обстоятельств и наличия умысла такие действия могут повлечь за собой:

  • дисциплинарную ответственность;
  • административную ответственность;
  • уголовную ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Украины.

Во время действия военного положения ответственность за такие правонарушения является усиленной.

Ответственность за самовольное оставление воинской части определяется действующим законодательством Украины и зависит от:

  • срока отсутствия военнослужащего;
  • наличия или отсутствия уважительных причин;
  • обстоятельств совершения правонарушения;
  • намерения уклониться от прохождения военной службы.

В случае установления намерения полностью уклониться от военной службы действия могут быть квалифицированы как дезертирство.

Порядок действий в случае СЗЧ

В случае самовольного оставления воинской части рекомендуется:

  1. Как можно скорее добровольно прибыть в воинскую часть или другой определенный орган военного управления.
  2. Сообщить командованию о намерении продолжать прохождение военной службы.
  3. Предоставить письменные объяснения относительно причин и обстоятельств отсутствия.
  4. Воспользоваться правом на правовую помощь в соответствии с законодательством Украины.

Важно:

  • Каждый случай самовольного оставления воинской части рассматривается индивидуально с учетом всех обстоятельств.
  • Наличие документально подтвержденных причин может быть учтено как смягчающее обстоятельство.
  • Уклонение от возвращения к военной службе ухудшает правовое положение военнослужащего.

«Своевременное добровольное возвращение, открытый диалог с командованием и соблюдение правовых процедур позволяют решать ситуацию в рамках действующего законодательства Украины», — добавили в ТЦК.

