Самовольное оставление воинской части — в ТЦК напомнили о правовых последствиях
Волынский областной ТЦК напомнил о правовых последствиях самовольного оставления воинской части.
Самовольное оставление воинской части — это оставление военнослужащим места службы или воинской части без разрешения командования и неприбытие в установленный срок.
В зависимости от продолжительности отсутствия, обстоятельств и наличия умысла такие действия могут повлечь за собой:
- дисциплинарную ответственность;
- административную ответственность;
- уголовную ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Украины.
Во время действия военного положения ответственность за такие правонарушения является усиленной.
Ответственность за самовольное оставление воинской части определяется действующим законодательством Украины и зависит от:
- срока отсутствия военнослужащего;
- наличия или отсутствия уважительных причин;
- обстоятельств совершения правонарушения;
- намерения уклониться от прохождения военной службы.
В случае установления намерения полностью уклониться от военной службы действия могут быть квалифицированы как дезертирство.
Порядок действий в случае СЗЧ
В случае самовольного оставления воинской части рекомендуется:
- Как можно скорее добровольно прибыть в воинскую часть или другой определенный орган военного управления.
- Сообщить командованию о намерении продолжать прохождение военной службы.
- Предоставить письменные объяснения относительно причин и обстоятельств отсутствия.
- Воспользоваться правом на правовую помощь в соответствии с законодательством Украины.
Важно:
- Каждый случай самовольного оставления воинской части рассматривается индивидуально с учетом всех обстоятельств.
- Наличие документально подтвержденных причин может быть учтено как смягчающее обстоятельство.
- Уклонение от возвращения к военной службе ухудшает правовое положение военнослужащего.
«Своевременное добровольное возвращение, открытый диалог с командованием и соблюдение правовых процедур позволяют решать ситуацию в рамках действующего законодательства Украины», — добавили в ТЦК.
