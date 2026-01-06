Пенсія для українців, які знаходяться за кордоном: як набувати страховий стаж
Громадяни України, які проживають за кордоном, можуть легально й безперервно набувати страховий стаж, необхідний для майбутньої української пенсії. Для цього є механізм добровільної участі у системі пенсійного страхування. Він доступний незалежно від того, чи працюєте ви в Україні, чи за кордоном. Про це нагадало Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.
Взяти добровільну участь у системі можуть усі громадяни України, які відповідають наступним вимогам:
— дані про особу є в Реєстрі застрахованих осіб;
— особа не є пенсіонером.
Сплачувати добровільний пенсійний внесок можна як за себе, так і за іншу особу, яка відповідає зазначеним умовам (наприклад, діти за батьків, чоловік за дружину тощо). Людина самостійно визначає періодичність і розмір внесків, виходячи зі своїх фінансових можливостей.
Для зарахування одного місяця до страхового стажу сума внеску має бути не меншою за мінімальний страховий внесок.
Мінімальний страховий внесок складає 22% від мінімальної зарплати.
«Щомісячна сплата мінімальної суми гарантує набуття страхового стажу за цей місяць.
Укласти договір про добровільну участь можна швидко й просто онлайн через вебпортал Пенсійного фонду України», - додали у ПФ.
