Пенсія для українців, які знаходяться за кордоном: як набувати страховий стаж

08:48, 6 січня 2026
Пенсійний фонд роз’яснив, як не втратити страховий стаж для української пенсії, перебуваючи за кордоном.
Фото: finance.ua
Громадяни України, які проживають за кордоном, можуть легально й безперервно набувати страховий стаж, необхідний для майбутньої української пенсії. Для цього є механізм добровільної участі у системі пенсійного страхування. Він доступний незалежно від того, чи працюєте ви в Україні, чи за кордоном. Про це нагадало Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Взяти добровільну участь у системі можуть усі громадяни України, які відповідають наступним вимогам:

— дані про особу є в Реєстрі застрахованих осіб;

— особа не є пенсіонером.

Сплачувати добровільний пенсійний внесок можна як за себе, так і за іншу особу, яка відповідає зазначеним умовам (наприклад, діти за батьків, чоловік за дружину тощо). Людина самостійно визначає періодичність і розмір внесків, виходячи зі своїх фінансових можливостей.

Для зарахування одного місяця до страхового стажу сума внеску має бути не меншою за мінімальний страховий внесок.

Мінімальний страховий внесок складає 22% від мінімальної зарплати.

«Щомісячна сплата мінімальної суми гарантує набуття страхового стажу за цей місяць.

Укласти договір про добровільну участь можна швидко й просто онлайн через вебпортал Пенсійного фонду України», - додали у ПФ.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

