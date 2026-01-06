  1. В Украине

Пенсия для украинцев, находящихся за границей: как приобретать страховой стаж

08:48, 6 января 2026
Пенсионный фонд разъяснил, как не потерять страховой стаж для украинской пенсии, находясь за границей.
Пенсия для украинцев, находящихся за границей: как приобретать страховой стаж
Фото: finance.ua
Граждане Украины, проживающие за границей, могут легально и непрерывно приобретать страховой стаж, необходимый для будущей украинской пенсии. Для этого существует механизм добровольного участия в системе пенсионного страхования. Он доступен независимо от того, работаете вы в Украине или за границей. Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Принять добровольное участие в системе могут все граждане Украины, которые соответствуют следующим требованиям:

— данные о лице есть в Реестре застрахованных лиц;

— лицо не является пенсионером.

Уплачивать добровольный пенсионный взнос можно как за себя, так и за другое лицо, которое соответствует указанным условиям (например, дети — за родителей, муж — за жену и т. п.). Человек самостоятельно определяет периодичность и размер взносов, исходя из своих финансовых возможностей.

Для зачисления одного месяца в страховой стаж сумма взноса должна быть не меньше минимального страхового взноса.

Минимальный страховой взнос составляет 22 % от минимальной заработной платы.

«Ежемесячная уплата минимальной суммы гарантирует приобретение страхового стажа за этот месяц.

Заключить договор о добровольном участии можно быстро и просто онлайн через веб-портал Пенсионного фонда Украины», — добавили в ПФ.

