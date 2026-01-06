Правоохоронці розслідують смерть військовозобов’язаного після відвідування ТЦК та СП

За межами ТЦК та СП чоловіку раптово стало зле, він знепритомнів і впав.

В Житомирському обласному ТЦК та СП повідомили, що 3 січня в селищі Пулини стався трагічний інцидент із військовозобов’язаним громадянином Олександром Ревуцьким, який помер після раптового погіршення самопочуття.

За офіційною інформацією ТЦК та СП, 2 січня чоловіка під час перевірки документів представниками правоохоронних органів було доставлено до шостого відділу Житомирського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Пулинах як особу, що перебувала в розшуку за порушення правил військового обліку. Після оформлення адміністративних матеріалів його направили на проходження військово-лікарської комісії.

За результатами ВЛК чоловіка визнали придатним до військової служби. Після цього у Житомирському РТЦК та СП його зарахували до команди, де він очікував на співбесіду з представниками однієї з військових частин.

3 січня близько 11:00 громадянину стало зле — у нього відкрилася носова кровотеча. Тоді викликали швидку допомогу. Як зазначають у ТЦК, медики надали першу допомогу, однак госпіталізація не проводилась, оскільки, за словами лікарів, стан не потребував стаціонарного лікування, а сам чоловік від нього відмовився.

Після цього Олександра Ревуцького супроводили назад до шостого відділу ТЦК та СП у Пулинах, де йому вручили повістку на 5 січня 2026 року, яку він отримав і підписав. Близько 15:20 чоловік залишив приміщення ТЦК, що підтверджується записами камер відеоспостереження.

Невдовзі за межами території ТЦК чоловікові раптово стало зле — він знепритомнів і впав. Подія також потрапила на камери відеоспостереження. Військовослужбовці ТЦК викликали швидку допомогу та поліцію. Медики, які прибули на місце, проводили реанімаційні заходи, однак врятувати чоловіка не вдалося — було констатовано смерть.

За цим фактом слідчі територіального підрозділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та з’ясовують усі обставини події. Крім того, керівництвом ТЦК та СП призначено службове розслідування.

