Правоохранители расследуют смерть военнообязанного после посещения ТЦК и СП

В Житомирском областном ТЦК и СП сообщили, что 3 января в поселке Пулины произошел трагический инцидент с военнообязанным гражданином Александром Ревуцким, который умер после внезапного ухудшения самочувствия.

По официальной информации ТЦК и СП, 2 января мужчину во время проверки документов представителями правоохранительных органов доставили в шестой отдел Житомирского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Пулинах как лицо, находившееся в розыске за нарушение правил воинского учета. После оформления административных материалов его направили на прохождение военно-врачебной комиссии.

По результатам ВВК мужчину признали пригодным к военной службе. После этого в Житомирском РТЦК и СП его зачислили в команду, где он ожидал собеседования с представителями одной из воинских частей.

3 января около 11:00 гражданину стало плохо — у него открылось носовое кровотечение. Тогда была вызвана скорая помощь. Как отмечают в ТЦК, медики оказали первую помощь, однако госпитализация не проводилась, поскольку, по словам врачей, состояние не требовало стационарного лечения, а сам мужчина от него отказался.

После этого Александра Ревуцкого сопроводили обратно в шестой отдел ТЦК и СП в Пулинах, где ему вручили повестку на 5 января 2026 года, которую он получил и подписал. Около 15:20 мужчина покинул помещение ТЦК, что подтверждается записями камер видеонаблюдения.

Вскоре за пределами территории ТЦК мужчине внезапно стало плохо — он потерял сознание и упал. Происшествие также попало на камеры видеонаблюдения. Военнослужащие ТЦК вызвали скорую помощь и полицию. Медики, прибывшие на место, проводили реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не удалось — была констатирована смерть.

По данному факту следователи территориального подразделения полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований и выясняют все обстоятельства происшествия. Кроме того, руководством ТЦК и СП назначено служебное расследование.

