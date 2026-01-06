  1. В Украине

Правоохранители расследуют смерть военнообязанного после посещения ТЦК и СП

10:06, 6 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За пределами ТЦК и СП мужчине внезапно стало плохо, он потерял сознание и упал.
Правоохранители расследуют смерть военнообязанного после посещения ТЦК и СП
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Житомирском областном ТЦК и СП сообщили, что 3 января в поселке Пулины произошел трагический инцидент с военнообязанным гражданином Александром Ревуцким, который умер после внезапного ухудшения самочувствия.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По официальной информации ТЦК и СП, 2 января мужчину во время проверки документов представителями правоохранительных органов доставили в шестой отдел Житомирского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Пулинах как лицо, находившееся в розыске за нарушение правил воинского учета. После оформления административных материалов его направили на прохождение военно-врачебной комиссии.

По результатам ВВК мужчину признали пригодным к военной службе. После этого в Житомирском РТЦК и СП его зачислили в команду, где он ожидал собеседования с представителями одной из воинских частей.

3 января около 11:00 гражданину стало плохо — у него открылось носовое кровотечение. Тогда была вызвана скорая помощь. Как отмечают в ТЦК, медики оказали первую помощь, однако госпитализация не проводилась, поскольку, по словам врачей, состояние не требовало стационарного лечения, а сам мужчина от него отказался.

После этого Александра Ревуцкого сопроводили обратно в шестой отдел ТЦК и СП в Пулинах, где ему вручили повестку на 5 января 2026 года, которую он получил и подписал. Около 15:20 мужчина покинул помещение ТЦК, что подтверждается записями камер видеонаблюдения.

Вскоре за пределами территории ТЦК мужчине внезапно стало плохо — он потерял сознание и упал. Происшествие также попало на камеры видеонаблюдения. Военнослужащие ТЦК вызвали скорую помощь и полицию. Медики, прибывшие на место, проводили реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не удалось — была констатирована смерть.

По данному факту следователи территориального подразделения полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований и выясняют все обстоятельства происшествия. Кроме того, руководством ТЦК и СП назначено служебное расследование.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

полиция Житомир ТЦК военнообязанный

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украинский суд отверг судебный иммунитет государства-агрессора и взыскал двенадцать миллиардов долларов

Печерский районный суд подчеркнул, что Россия не имеет судебного иммунитета, когда речь идет об агрессии, войне и разрушенных человеческих судьбах и бизнесах.

Верховный Суд: апелляция не может принимать доказательства, которых не существовало на момент решения первой инстанции

КГС в деле о премиях на 11 миллионов указал, что отсутствие доказательств на момент вынесения решения судом первой инстанции исключает возможность их принятия апелляционным судом независимо от причин их непредставления.

Цена непоследовательности: Верховный Суд отменил решение апелляции из-за противоречивой мотивации

Кассационная инстанция обратила внимание на фундаментальное требование к судебным решениям в наследственных правоотношениях.

Государственную помощь бизнесу снова будет контролировать Антимонопольный комитет:  законопроект

Верховная Рада предлагает восстановить контроль государственной помощи бизнесу и повысить прозрачность системы через АМКУ в соответствии с Соглашением с ЕС.

Большая палата ЕСПЧ признала нарушение свободы выражения взглядов румынского судьи по делу Danileț v. Romania

Румынский судья, который был наказан за посты в Facebook, в которых он обсуждал реформу судебной системы, выиграл дело в ЕСПЧ.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]