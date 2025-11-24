Привласнили 90 млн грн вкладників: справу екс-міністра Віктора Тополова передано до суду

Слідчі встановили перші прізвища осіб, які відігравали ключову роль у схемі з кредитами під фіктивні застави та фальшивою нерухомістю.

Під час вивчення матеріалів кримінального провадження стало можливим встановити участь колишнього міністра вугільної промисловості України Віктора Тополова. За версією слідства, саме він контролював роботу банку «Земельний капітал» та фактично визначав напрямок його діяльності. Власність над банком, як припускають правоохоронці, була необхідна для подальшого проведення фінансових операцій, що дозволяли вибудувати систему кредитування під фіктивні об’єкти нерухомості.

Слідство стверджує, що всередині банку створювалися документи на неіснуючі квартири та нежитлові приміщення, які за допомогою пов’язаних реєстраторів потрапляли до державних баз. Ці «паперові» активи ставали заставою для кредитів, що видавалися під виглядом забезпечених. Таким чином, у системі накопичувалися кредити під майно, якого ніколи не існувало. За даними розслідування, ця практика використовувалась роками та завдала збитків на десятки мільйонів гривень.

У схемі були задіяні окремі члени правління, представники наглядової ради, а також приватні особи, які забезпечували технічне оформлення документів. Саме їхня участь дозволила непомітно проводити операції, що підривали фінансову стабільність банку ще до моменту його офіційного банкрутства.

Серед осіб, чиї дані вже підтверджені, — Михайло Сільченко, власник меншої частки корпоративних прав банку. Слідчі встановили, що він входив доливали на рішення щодо управління активами та внутрішніх операцій фінустанови. Саме через відстеження його дій правоохоронцям вдалося виявити документи, що пролили світло на прихованих виконавців та послідовність їхніх дій.

Попри те що ключові прізвища вже встановлено, повна структура групи офіційно не розкривається. Усього у провадженні фігурують 21 учасник, серед яких — службовці банку, пов’язані підприємці, реєстратори, оцінювачі та технічні виконавці, що забезпечували легалізацію фіктивних активів. Їхні прізвища поки утримуються від оприлюднення через триваючі процесуальні дії та необхідність завершення всіх експертиз.

За даними слідства, саме сукупність цих дій і стала причиною того, що банк «Земельний капітал» був офіційно визнаний неплатоспроможним. Кошти вкладників зникали через кредити, які видавалися під застави, що існували лише на папері.

Обвинувальний акт у цьому кримінальному провадженні вже направлено до суду.

