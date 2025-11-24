  1. Публикации
Присвоили 90 млн грн вкладчиков: дело экс-министра Виктора Тополя передано в суд

17:47, 24 ноября 2025
Следователи установили первые фамилии лиц, которые играли ключевую роль в схеме с кредитами под фиктивные залоги и фальшивую недвижимость.
Фото: Нацполиция
Во время изучения материалов уголовного производства стало возможным установить участие бывшего министра угольной промышленности Украины Виктора Тополова. По версии следствия, именно он контролировал работу банка «Земельный капитал» и фактически определял направление его деятельности. Владение банком, как предполагают правоохранители, было необходимо для дальнейшего проведения финансовых операций, позволявших выстроить систему кредитования под фиктивные объекты недвижимости. 

Следствие утверждает, что внутри банка создавались документы на несуществующие квартиры и нежилые помещения, которые с помощью связанных регистраторов попадали в государственные базы. Эти «бумажные» активы становились залогом для кредитов, выдававшихся под видом обеспеченных. Таким образом, в системе накапливались кредиты под имущество, которого никогда не существовало. По данным расследования, эта практика использовалась годами и нанесла ущерб на десятки миллионов гривен. 

В схеме были задействованы отдельные члены правления, представители наблюдательного совета, а также частные лица, обеспечивавшие техническое оформление документов. Именно их участие позволило незаметно проводить операции, подрывавшие финансовую стабильность банка ещё до момента его официального банкротства. 

Среди лиц, чьи данные уже подтверждены, — Михаил Сильченко, владелец меньшей доли корпоративных прав банка. Следователи установили, что он входил в круг лиц, влиявших на решения по управлению активами и внутренним операциям финансового учреждения. Именно через отслеживание его действий правоохранителям удалось выявить документы, пролившие свет на скрытых исполнителей и последовательность их действий. 

Несмотря на то что ключевые фамилии уже установлены, полная структура группы официально не раскрывается. Всего в производстве фигурируют 21 участник, среди которых — служащие банка, связанные предприниматели, регистраторы, оценщики и технические исполнители, обеспечивавшие легализацию фиктивных активов. Их фамилии пока удерживаются от обнародования из-за продолжающихся процессуальных действий и необходимости завершения всех экспертиз. 

По данным следствия, именно совокупность этих действий и стала причиной того, что банк «Земельный капитал» был официально признан неплатёжеспособным. Средства вкладчиков исчезали через кредиты, которые выдавались под залоги, существовавшие лишь на бумаге.

Обвинительный акт в этом уголовном производстве уже направлен в суд.

Автор: Валентин Коваль

