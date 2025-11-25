Майбутні водії можуть проходити практичний іспит на автомобілі, до якого звикли — роз’яснення МВС

Кандидати у водії самостійно обирають авто для складання іспиту – автошколи або сервісного центру МВС.

Головний сервісний центр МВС нагадав, що під час складання практичного іспиту майбутні водії можуть самі визначити, на якому автомобілі проходитимуть випробування — на авто навчального закладу або ж на машині сервісного центру МВС.

Як обрати автомобіль

Під час реєстрації в системі «Е-Запис» кандидату потрібно вказати, транспортний засіб якої установи він обирає — автошколи чи сервісного центру.

У нових екзаменаційних хабах доступний оновлений автопарк сучасних та зручних авто. Їхній перелік оприлюднено на сайті ГСЦ МВС у розділі «Послуги».

Втім, під час самого іспиту обрати конкретну машину неможливо — система автоматично визначає і авто, і екзаменатора.

Вартість іспиту

Складання практичного іспиту в сервісному центрі МВС коштує 420 грн (без урахування можливої банківської комісії). У цю суму входить і використання автомобіля сервісного центру — жодних додаткових оплат за подачу транспортного засобу немає.

Якщо кандидат обирає автомобіль автошколи, він має самостійно домовитися про оренду. Машина може належати будь-якому акредитованому закладу, навіть не тій автошколі, де проходило навчання.

Чому частина кандидатів обирає авто автошколи

Багато майбутніх водіїв складають іспит саме на тому авто, на якому навчалися. Це дає змогу краще орієнтуватися у габаритах, звикнути до педалей і відчувати себе впевненіше, що знижує рівень хвилювання та допомагає зосередитися на дорожній ситуації.

У такому разі кандидат сам домовляється з автошколою про прибуття автомобіля до сервісного центру у визначений час. Вартість оренди залежить від умов між автошколою та кандидатом, і МВС не впливає на формування цих цін.

Навантаження на сервісні центри

Через велику кількість охочих отримати посвідчення водія біля сервісних центрів інколи утворюються скупчення навчальних авто та затори. У ГСЦ МВС зазначають, що не контролюють дії автошкіл і процес подачі автомобілів на іспит.

Прозорість іспиту

Незалежно від того, який транспортний засіб обрано, практичний іспит відбувається під відеонаглядом.

