Будущие водители могут проходить практический экзамен на автомобиле, к которому привыкли — разъяснение МВД

Кандидаты в водители самостоятельно выбирают авто для сдачи экзамена — автошколы или сервисного центра МВД.

Главный сервисный центр МВД напомнил, что при сдаче практического экзамена будущие водители могут сами определить, на каком автомобиле будут проходить испытание — на машине учебного заведения или же на автомобиле сервисного центра МВД.

Как выбрать автомобиль

Во время регистрации в системе «Э-Запис» кандидату необходимо указать, транспортное средство какой организации он выбирает — автошколы или сервисного центра.

В новых экзаменационных хабах доступен обновленный автопарк современных и удобных автомобилей. Их перечень опубликован на сайте ГСЦ МВД в разделе «Услуги».

Однако во время самого экзамена выбрать конкретную машину невозможно — система автоматически определяет и автомобиль, и экзаменатора.

Стоимость экзамена

Сдача практического экзамена в сервисном центре МВД стоит 420 грн (без учета возможной банковской комиссии). В эту сумму входит и использование автомобиля сервисного центра — никаких дополнительных платежей за подачу транспортного средства нет.

Если кандидат выбирает автомобиль автошколы, он должен самостоятельно договориться об аренде. Машина может принадлежать любому аккредитованному учебному заведению, даже не той автошколе, где проходило обучение.

Почему часть кандидатов выбирает авто автошколы

Многие будущие водители сдают экзамен именно на том автомобиле, на котором обучались. Это позволяет лучше ориентироваться в габаритах, привыкнуть к педалям и чувствовать себя увереннее, что снижает волнение и помогает сосредоточиться на дорожной ситуации.

В таком случае кандидат самостоятельно договаривается с автошколой о прибытии автомобиля в сервисный центр в определенное время. Стоимость аренды зависит от условий между автошколой и кандидатом, и МВД не влияет на формирование этих цен.

Нагрузка на сервисные центры

Из-за большого количества желающих получить водительское удостоверение возле сервисных центров иногда возникают скопления учебных автомобилей и заторы. В ГСЦ МВД отмечают, что не контролируют действия автошкол и процесс подачи автомобилей на экзамен.

Прозрачность экзамена

Независимо от того, какой транспорт выбран, практический экзамен проходит под видеонаблюдением.

