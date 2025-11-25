Троє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді — ВККС

Оксана Маргитич та Юлія Бурзель визнані такими, що підтвердили здатність здійснювати правосуддя в Закарпатському апеляційному суді, а Руслан Холод — в Чернігівському апеляційному суді.

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі розглянуто питання про підтвердження здатності трьох кандидатів на посаду судді здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді. Про це повідомила ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 24 листопада Маргитич Оксана Іванівна та Бурзель Юлія Валентинівна визнані такими, що підтвердили здатність здійснювати правосуддя в Закарпатському апеляційному суді.

В Чернігівському апеляційному суді здатність здійснювати правосуддя підтвердив Холод Руслан Віталійович. Ульянов Руслан Анатолійович та Коломієць Наталія Володимирівна не підтвердили здатності здійснювати правосуддя.

Щодо Гнатюка Олександра Миколайовича, кандидата на посаду судді Запорізького апеляційного суду, оголошено перерву до 26 листопада 2025 року.

ВККС додала, що загалом проведено співбесіди з 36 кандидатами на посаду судді в Чернігівський апеляційний суд : 24 кандидати підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 7 кандидатів – не підтвердили, з 5 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії.

Завершено співбесіди із кандидатами на посаду судді в Закарпатський апеляційний суд: 25 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 5 кандидатів – не підтвердили.

На посаду судді в Запорізький апеляційний суд співбесіди проведені з 32 кандидатами: 17 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 9 кандидатів – не підтвердили, з 6 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі Комісії.

