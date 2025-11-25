Трое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде — ВККС

Оксана Маргитич и Юлия Бурзель признаны такими, что подтвердили способность осуществлять правосудие в Закарпатском апелляционном суде, а Руслан Холод — в Черниговском апелляционном суде.

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в пленарном составе рассмотрен вопрос о подтверждении способности трех кандидатов на должность судьи осуществлять правосудие в апелляционном общем суде. Об этом сообщила ВККС.

По результатам квалификационного оценивания 24 ноября Маргитич Оксана Ивановна и Бурзель Юлия Валентиновна признаны такими, что подтвердили способность осуществлять правосудие в Закарпатском апелляционном суде.

В Черниговском апелляционном суде способность осуществлять правосудие подтвердил Холод Руслан Витальевич. Ульянов Руслан Анатольевич и Коломиец Наталия Владимировна не подтвердили способности осуществлять правосудие.

В отношении Гнатюка Александра Николаевича, кандидата на должность судьи Запорожского апелляционного суда, объявлен перерыв до 26 ноября 2025 года.

ВККС добавила, что в целом проведены собеседования с 36 кандидатами на должность судьи в Черниговский апелляционный суд: 24 кандидата подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, 7 кандидатов — не подтвердили, с 5 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии.

Завершены собеседования с кандидатами на должность судьи в Закарпатский апелляционный суд: 25 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 5 кандидатов — не подтвердили.

На должность судьи в Запорожский апелляционный суд собеседования проведены с 32 кандидатами: 17 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, 9 кандидатов — не подтвердили, с 6 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе Комиссии.

