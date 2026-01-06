У Жанни д'Арк у Парижі вкрали меч

Жанна д'Арк залишилася без меча: вандал у Парижі зламав історичну статую Поля Дюбуа.

Фото: Hyperallergic

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Парижі вандал посеред білого дня зламав і викрав меч з бронзової кінної статуї Жанни д'Арк на площі Сен-Огюстен у 8-му окрузі. Поліція швидко затримала підозрюваного, а меч вдалося повернути.

За даними Hyperallergic, інцидент стався 2 січня 2026 року близько 10 ранку. Чоловік спочатку сильно тряс скульптуру коня, потім заліз на статую і голими руками одним різким рухом відламав бронзовий меч, який розлетівся на кілька уламків. З частинами зброї в руках він утік на сусідню вулицю, але його зупинив поліцейський патруль.

Скульптура, створена Полем Дюбуа наприкінці XIX століття, зображує національну героїню Франції в обладунках верхи на коні з піднятим мечем у правій руці. Пам'ятник належить Музею д'Орсе і нещодавно реставрувався у 2021 році.

Заступниця мера Парижа з питань культурної спадщини Карен Тайєб підтвердила, що на відео з камер спостереження видно весь процес. Найближчим часом експерти оцінять пошкодження: меч або відреставрують, або відтворять ідентичний. Підозрюваного направлять на психіатричну експертизу, а 8-й округ подав скаргу за вандалізм. Влада запевняє: Жанна д'Арк незабаром отримає свій меч назад.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.