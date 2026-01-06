  1. В мире

У Жанны д'Арк в Париже украли меч

20:36, 6 января 2026
Жанна д'Арк осталась без меча: вандал в Париже сломал историческую статую Поля Дюбуа.
У Жанны д'Арк в Париже украли меч
Фото: Hyperallergic
В Париже вандал средь бела дня сломал и похитил меч с бронзовой конной статуи Жанны д'Арк на площади Сен-Огюстен в 8-м округе. Полиция быстро задержала подозреваемого, а меч удалось вернуть.

По данным Hyperallergic, инцидент произошел 2 января 2026 года около 10 утра. Мужчина сначала сильно тряс скульптуру лошади, затем залез на статую и голыми руками одним резким движением отломал бронзовый меч, который разлетелся на несколько осколков. С частями оружия в руках он убежал на соседнюю улицу, но его остановил полицейский патруль.

Скульптура, созданная Полем Дюбуа в конце XIX века, изображает национальную героиню Франции в доспехах верхом на коне с поднятым мечом в правой руке. Памятник принадлежит Музею д'Орсе и недавно был отреставрирован в 2021 году.

Заместитель мэра Парижа по вопросам культурного наследия Карен Тайеб подтвердила, что на видео с камер наблюдения виден весь процесс. В ближайшее время эксперты оценят повреждения: меч либо отреставрируют, либо воссоздадут идентичный. Подозреваемого направят на психиатрическую экспертизу, а 8-й округ подал жалобу за вандализм. Власти уверяют: Жанна д'Арк вскоре получит свой меч обратно.

Франция похищение

