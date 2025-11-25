Центр єдності для українців у Берліні відкриють у грудні цього року — Мінсоцполітики

У Берліні готуються відкрити Центр єдності: Мінсоцполітики провело ключові переговори з урядом Німеччини.

Заступниця Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань євроінтеграції Ілона Гавронська у межах робочого візиту до країн Європейського Союзу здійснила низку офіційних зустрічей у Німеччині. Головна тема — підготовка до запуску Мережі єдності та відкриття Центру єдності в Берліні.

Переговори з німецькими міністерствами

Під час візиту відбулися зустрічі з представниками Міністерства внутрішніх справ, Міністерства закордонних справ та Міністерства економічного співробітництва Німеччини. Сторони обговорили питання передачі приміщення для майбутнього Центру єдності та формати подальшої взаємодії.

Відкриття заплановане на середину грудня 2025 року.

Центр єдності — нова платформа для українців у Німеччині

«У Німеччині перебуває понад 1,2 мільйони українців у статусі тимчасового захисту – найбільше серед усіх європейських країн. Ми вдячні німецьким партнерам за незмінну підтримку та солідарність з нашими громадянами. Водночас ми продовжуємо працювати над тим, щоб Центр єдності у Берліні став частиною цілісної Мережі єдності і платформою як для збереження українцями у Німеччині зв’язку з Україною, так і для сприяння їх поверненню додому», – зазначила Ілона Гавронська.

Зауважимо, що Україна працює над створенням системної підтримки для дітей, які наразі зростають за кордоном, та над механізмами збереження їхнього зв’язку з Батьківщиною. За словами Гавронської, багато українських дітей народжуються за межами країни й не потрапляють до українських державних реєстрів, оскільки їх реєструють лише у системах іноземних держав.

З вирішенням цієї проблеми має допомогти Мережа єдності — платформа, яка має забезпечити батьків зрозумілою інформацією щодо реєстрації новонароджених у реєстрах України.

Окрім того, у Мінсоцполітики відповіли, як ЄС бачить майбутнє українців після завершення тимчасового захисту.

