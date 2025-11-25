Центр единства для украинцев в Берлине откроют в декабре этого года — Минсоцполитики

В Берлине готовятся открыть Центр единства: Минсоцполитики провело ключевые переговоры с правительством Германии.

Заместительница министра социальной политики, семьи и единства Украины по вопросам европейской интеграции Илона Гавронская в рамках рабочего визита в страны Европейского Союза провела ряд официальных встреч в Германии. Главная тема — подготовка к запуску Сети единства и открытию Центра единства в Берлине.

Переговоры с немецкими министерствами

Во время визита состоялись встречи с представителями Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел и Министерства экономического сотрудничества Германии. Стороны обсудили вопрос передачи помещения для будущего Центра единства и форматы дальнейшего взаимодействия.

Открытие запланировано на середину декабря 2025 года.

Центр единства — новая платформа для украинцев в Германии

«В Германии находятся более 1,2 миллиона украинцев в статусе временной защиты — больше всего среди всех европейских стран. Мы благодарны немецким партнерам за неизменную поддержку и солидарность с нашими гражданами. В то же время мы продолжаем работать над тем, чтобы Центр единства в Берлине стал частью целостной Сети единства и платформой как для сохранения украинцами в Германии связи с Украиной, так и для содействия их возвращению домой», — отметила Илона Гавронская.

Отметим, что Украина работает над созданием системной поддержки для детей, которые сейчас растут за границей, и над механизмами сохранения их связи с Родиной. По словам Гавронской, многие украинские дети рождаются за пределами страны и не попадают в украинские государственные реестры, поскольку их регистрируют только в системах иностранных государств.

Решить эту проблему должна помочь Сеть единства — платформа, которая предоставит родителям понятную информацию о регистрации новорожденных в реестрах Украины.

Кроме того, в Минсоцполитики объяснили, как ЕС видит будущее украинцев после завершения временной защиты.

