У Минсоцполитики ответили, как ЕС видит будущее украинцев после завершения временной защиты

11:45, 18 ноября 2025
Украинцы за границей все чаще рассматривают возвращение домой, отметила Илона Гавронская.
Фото: getty images
Более 60% украинцев, которые находятся за рубежом, готовы вернуться в Украину после завершения полномасштабной войны. Об этом в интервью Укринформу сообщила заместитель министра социальной политики, семьи и единства Украины по вопросам европейской интеграции Илона Гавронская.

64% украинцев за границей планируют возвращение после войны

Как отметила Гавронская, последние исследования показывают оптимистичный результат: около 64% наших граждан за рубежом рассматривают возможность возвращения после завершения войны. Самый важный фактор — безопасность.

Она подчеркнула, что возможность массового возвращения напрямую зависит от условий безопасности.

Как ЕС видит будущее украинцев после завершения временной защиты

Действие режима временной защиты в ЕС продлено до марта 2027 года. В то же время, по словам Гавронской, важно понимать: не директива «заканчивается», а завершится именно ее применение к украинцам.

После этого граждане, которые продолжают нуждаться в поддержке, смогут перейти на национальные механизмы стран ЕС — так же, как другие жители этой страны:

«Например, лицо с инвалидностью после завершения временной защиты должно обратиться в соответствующие социальные службы и получать поддержку уже в общей системе социальной защиты этой страны, наравне с другими. То же касается легального пребывания: если человек работает, учится, имеет семейные основания (например, кто-то из супругов уже имеет легальный статус), она может перейти на соответствующие национальные режимы».

Также останется возможность добровольного возвращения в Украину через Voluntary Return Program.

Сколько украинцев уже вернулись домой

По данным Минсоцполитики, из примерно 7 миллионов украинцев, находящихся за границей из-за войны, 4,6 млн пребывают под временной защитой в ЕС.

Согласно различным исследованиям, около 2 млн человек в период 2022–2023 годов уже успели выехать и вернуться обратно.

«В первые два года полномасштабной войны это было очень заметно. Сейчас мы наблюдаем определенный баланс: постоянно кто-то уезжает, кто-то возвращается. Из-за этого цифра в 4,6 млн под временной защитой остается «примерно стабильной»», — объяснила должностница.

