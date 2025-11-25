Еммануель Макрон оголосив про створення робочої групи щодо гарантій безпеки для України

Президент Франції заявив, що метою створення робочої групи визначення внеску кожного учасника та остаточне узгодження гарантій безпеки.

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про створення нового робочого групи в межах «коаліції рішучих», яка займатиметься питаннями війни Росії проти України, пише TF1 Info.

Він підкреслив, що групу очолюватимуть Франція та Британія за тісної участі Туреччини, яка відіграє ключову роль у морській сфері, а також вперше залучатимуть США.

«Ми вирішили вже завтра створити робочу групу, яку очолять Франція та Велика Британія, за тісної участі Туреччини, що відіграє ключову роль у морському вимірі, і вперше - за участю США», - сказав Макрон.

Президент Франції додав, що метою створення робочої групи визначення внеску кожного учасника та остаточне узгодження гарантій безпеки.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія, Франція та Німеччина представили контрпропозиції до 28-пунктового американського «мирного плану».

Крім того, прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що Європа і НАТО повинні будуть узгодити ті пункти мирного плану США щодо України, які безпосередньо стосуються їх.

Додамо, президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація «наближається до угоди» для завершення війни Росії проти України.

