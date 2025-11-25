Кір Стармер заявив, що окремі пункти мирного плану США потребуватимуть згоди Європи і НАТО

Кір Стармер підкреслив, що будь-яка угода про завершення війни РФ проти України має бути справедливою і міцною.

Прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що Європа і НАТО повинні будуть узгодити ті пункти мирного плану США щодо України, які безпосередньо стосуються їх. Про це він сказав під час виступу в Палаті громад.

Стармер підкреслив, що будь-яка угода про завершення війни Росії проти України має бути справедливою і міцною.

За його словами, під час переговорів української та американської делегацій у Женеві було досягнуто прогресу щодо оновленої мирної рамки.

«Я можу запевнити Палату, що робота з уточнення цього плану триває», - додав прем'єр.

Також Стармер наголосив, що справедливий і міцний мир можливий лише за дотримання окремих умов:

суверенітет України має бути збережений;

Україна повинна мати можливість захищати себе в майбутньому;

питання, що стосуються України та її майбутнього, має визначати Україна;

елементи, що стосуються Європи і НАТО, мають отримати згоду європейських країн і членів НАТО.

Ще він додав, що «попереду ще довгий шлях і важка дорога».

Раніше повідомлялося, що Велика Британія, Франція та Німеччина представили контрпропозиції до 28-пунктового американського «мирного плану».

