  1. В Україні

Кір Стармер заявив, що окремі пункти мирного плану США потребуватимуть згоди Європи і НАТО

17:50, 25 листопада 2025
Кір Стармер підкреслив, що будь-яка угода про завершення війни РФ проти України має бути справедливою і міцною.
Кір Стармер заявив, що окремі пункти мирного плану США потребуватимуть згоди Європи і НАТО
Фото: news.sky.com
Прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що Європа і НАТО повинні будуть узгодити ті пункти мирного плану США щодо України, які безпосередньо стосуються їх. Про це він сказав під час виступу в Палаті громад.

Стармер підкреслив, що будь-яка угода про завершення війни Росії проти України має бути справедливою і міцною.

За його словами, під час переговорів української та американської делегацій у Женеві було досягнуто прогресу щодо оновленої мирної рамки.

«Я можу запевнити Палату, що робота з уточнення цього плану триває», - додав прем'єр.

Також Стармер наголосив, що справедливий і міцний мир можливий лише за дотримання окремих умов:

  • суверенітет України має бути збережений;
  • Україна повинна мати можливість захищати себе в майбутньому;
  • питання, що стосуються України та її майбутнього, має визначати Україна;
  • елементи, що стосуються Європи і НАТО, мають отримати згоду європейських країн і членів НАТО.

Ще він додав, що «попереду ще довгий шлях і важка дорога».

Раніше повідомлялося, що Велика Британія, Франція та Німеччина представили контрпропозиції до 28-пунктового американського «мирного плану». 

