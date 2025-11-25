Кір Стармер заявив, що окремі пункти мирного плану США потребуватимуть згоди Європи і НАТО
Прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що Європа і НАТО повинні будуть узгодити ті пункти мирного плану США щодо України, які безпосередньо стосуються їх. Про це він сказав під час виступу в Палаті громад.
Стармер підкреслив, що будь-яка угода про завершення війни Росії проти України має бути справедливою і міцною.
За його словами, під час переговорів української та американської делегацій у Женеві було досягнуто прогресу щодо оновленої мирної рамки.
«Я можу запевнити Палату, що робота з уточнення цього плану триває», - додав прем'єр.
Також Стармер наголосив, що справедливий і міцний мир можливий лише за дотримання окремих умов:
- суверенітет України має бути збережений;
- Україна повинна мати можливість захищати себе в майбутньому;
- питання, що стосуються України та її майбутнього, має визначати Україна;
- елементи, що стосуються Європи і НАТО, мають отримати згоду європейських країн і членів НАТО.
Ще він додав, що «попереду ще довгий шлях і важка дорога».
Раніше повідомлялося, що Велика Британія, Франція та Німеччина представили контрпропозиції до 28-пунктового американського «мирного плану».
