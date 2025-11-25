Кир Стармер заявил, что отдельные пункты мирного плана США потребуют согласия Европы и НАТО
Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Европа и НАТО должны будут согласовать те пункты мирного плана США по Украине, которые напрямую их касаются. Об этом он сказал во время выступления в Палате общин.
Стармер подчеркнул, что любое соглашение о завершении войны РФ против Украины должно быть справедливым и прочным.
По его словам, во время переговоров украинской и американской делегаций в Женеве был достигнут прогресс относительно обновленной мирной рамки.
«Я могу заверить Палату, что работа по уточнению этого плана продолжается», — добавил премьер.
Также Стармер отметил, что справедливый и прочный мир возможен только при соблюдении определенных условий:
суверенитет Украины должен быть сохранен;
Украина должна иметь возможность защищать себя в будущем;
вопросы, касающиеся Украины и ее будущего, должна определять Украина;
элементы, которые касаются Европы и НАТО, должны получить согласие европейских стран и членов НАТО.
Он также добавил, что «впереди еще долгий путь и трудная дорога».
Ранее сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия представили контрпредложения к 28-пунктному американскому «мирному плану».
