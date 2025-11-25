Кир Стармер заявил, что отдельные пункты мирного плана США потребуют согласия Европы и НАТО

Кир Стармер подчеркнул, что любое соглашение о завершении войны РФ против Украины должно быть справедливым и прочным.

Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Европа и НАТО должны будут согласовать те пункты мирного плана США по Украине, которые напрямую их касаются. Об этом он сказал во время выступления в Палате общин.

Стармер подчеркнул, что любое соглашение о завершении войны РФ против Украины должно быть справедливым и прочным.

По его словам, во время переговоров украинской и американской делегаций в Женеве был достигнут прогресс относительно обновленной мирной рамки.

«Я могу заверить Палату, что работа по уточнению этого плана продолжается», — добавил премьер.

Также Стармер отметил, что справедливый и прочный мир возможен только при соблюдении определенных условий:

суверенитет Украины должен быть сохранен;

Украина должна иметь возможность защищать себя в будущем;

вопросы, касающиеся Украины и ее будущего, должна определять Украина;

элементы, которые касаются Европы и НАТО, должны получить согласие европейских стран и членов НАТО.

Он также добавил, что «впереди еще долгий путь и трудная дорога».

Ранее сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия представили контрпредложения к 28-пунктному американскому «мирному плану».

