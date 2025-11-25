  1. В Украине

Кир Стармер заявил, что отдельные пункты мирного плана США потребуют согласия Европы и НАТО

17:50, 25 ноября 2025
Кир Стармер подчеркнул, что любое соглашение о завершении войны РФ против Украины должно быть справедливым и прочным.
Кир Стармер заявил, что отдельные пункты мирного плана США потребуют согласия Европы и НАТО
Фото: news.sky.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Европа и НАТО должны будут согласовать те пункты мирного плана США по Украине, которые напрямую их касаются. Об этом он сказал во время выступления в Палате общин.

Стармер подчеркнул, что любое соглашение о завершении войны РФ против Украины должно быть справедливым и прочным.

По его словам, во время переговоров украинской и американской делегаций в Женеве был достигнут прогресс относительно обновленной мирной рамки.

«Я могу заверить Палату, что работа по уточнению этого плана продолжается», — добавил премьер.

Также Стармер отметил, что справедливый и прочный мир возможен только при соблюдении определенных условий:

суверенитет Украины должен быть сохранен;

Украина должна иметь возможность защищать себя в будущем;

вопросы, касающиеся Украины и ее будущего, должна определять Украина;

элементы, которые касаются Европы и НАТО, должны получить согласие европейских стран и членов НАТО.

Он также добавил, что «впереди еще долгий путь и трудная дорога».

Ранее сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия представили контрпредложения к 28-пунктному американскому «мирному плану».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НАТО Украина Великобритания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
КГС ВС закрыл производство по делу, указав, что районные ТЦК не могут быть ответчиками в судах

Верховный Суд пояснил, что районный ТЦК не имеет статуса юридического лица и полномочий на представительство, а также процессуальной дееспособности, что является основанием для закрытия производства.

Между браслетом и решеткой: как суды практикуют избрание мер пресечения для подозреваемых

Несмотря на значительное количество задержаний по делам о коррупции, суды нередко применяют залог вместо содержания под стражей.

Присвоили 90 млн грн вкладчиков: дело экс-министра Виктора Тополя передано в суд

Следователи установили первые фамилии лиц, которые играли ключевую роль в схеме с кредитами под фиктивные залоги и фальшивую недвижимость.

Украина вводит скрининг иностранных инвестиций: не станет ли это «ручным тормозом» для инвесторов

Парламент и ОЭСР работают над согласованным законодательством по проверке иностранных инвестиций в стратегические секторы — от критериев риска до процедур обжалования.

Каждый украинец сможет иметь свой собственный герб: в Гражданский кодекс введут новый инструмент идентичности

Обновленный Гражданский кодекс откроет путь для официальной регистрации личных и родовых гербов, защищая их от копирования и подделок.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]