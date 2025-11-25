  1. У світі
Ми наближаємось до угоди — Дональд Трамп про мирний план для війни РФ проти України

19:49, 25 листопада 2025
Дональд Трамп вірить, що угоду про мир вдасться скоро укласти.
Ми наближаємось до угоди — Дональд Трамп про мирний план для війни РФ проти України
Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація «наближається до угоди» для завершення війни Росії проти України. Про це він сказав під час пресконференції у Білому домі 25 листопада, пише Clash Report.

Трамп висловив сподівання, що мирна угода між Росією та Україною буде скоро підписана.

«Я думаю, що ми дуже близькі до укладання мирної угоди. Побачимо», – сказав президент США.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія, Франція та Німеччина представили контрпропозиції до 28-пунктового американського «мирного плану». 

Крім того, прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що Європа і НАТО повинні будуть узгодити ті пункти мирного плану США щодо України, які безпосередньо стосуються їх. 

