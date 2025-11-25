  1. В мире
Мы приближаемся к соглашению — Дональд Трамп о мирном плане для войны РФ против Украины

19:49, 25 ноября 2025
Дональд Трамп верит, что соглашение о мире удастся скоро заключить.
Мы приближаемся к соглашению — Дональд Трамп о мирном плане для войны РФ против Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация «приближается к соглашению» для завершения войны России против Украины. Об этом он сказал во время пресс-конференции в Белом доме 25 ноября, пишет Clash Report.

Трамп выразил надежду, что мирное соглашение между Россией и Украиной будет скоро подписано.

«Я думаю, что мы очень близки к заключению мирного соглашения. Посмотрим», — сказал президент США.

Ранее сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия представили контрпредложения к 28-пунктному американскому «мирному плану».

Добавим, премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Европа и НАТО должны будут согласовать те пункты мирного плана США по Украине, которые напрямую их касаются. 

США россия Украина Дональд Трамп война

