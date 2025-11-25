  1. В Украине

Эммануэль Макрон объявил о создании рабочей группы по гарантиям безопасности для Украины

21:29, 25 ноября 2025
Президент Франции заявил, что целью создания рабочей группы является определение вклада каждого участника и окончательное согласование гарантий безопасности.
Фото: ukrinform.com
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о создании новой рабочей группы в рамках «коалиции решительных», которая будет заниматься вопросами войны России против Украины, пишет TF1 Info.

Он подчеркнул, что группу возглавят Франция и Великобритания при тесном участии Турции, которая играет ключевую роль в морской сфере, а также впервые будут привлечены США.

«Мы решили уже завтра создать рабочую группу, которую возглавят Франция и Великобритания, при тесном участии Турции, играющей ключевую роль в морском измерении, и впервые — с участием США», — сказал Макрон.

Президент Франции добавил, что целью создания рабочей группы является определение вклада каждого участника и окончательное согласование гарантий безопасности.

Ранее сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия представили контрпредложения к 28-пунктному американскому «мирному плану».

Добавим, премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Европа и НАТО должны будут согласовать те пункты мирного плана США по Украине, которые напрямую их касаются. 

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация «приближается к соглашению» для завершения войны России против Украины. 

США россия Украина Турция война Франция Эмманюэль Макрон Великобритания

