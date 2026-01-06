  1. Судебная практика
Верховный Суд определил пределы полномочий апелляции в отношении встречного иска после решения по существу

15:12, 6 января 2026
Верховный Суд не согласился с выводами апелляционного суда, постановление отменил, дело передал на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.
Верховный Суд разъяснил, что апелляционный суд не имеет процессуальных полномочий оставлять встречный иск без рассмотрения на основании пропуска срока его подачи, если суд первой инстанции уже принял решение по существу заявленных встречных исковых требований.

Детали дела

Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке письменного производства кассационную жалобу Шевченковской районной администрации Львовского городского совета по делу по иску лица к Шевченковской районной администрации Львовского городского совета, третье лицо — Львовский городской совет, о признании права пользования жилым помещением и об обязании совершить действия; по встречному иску Шевченковской районной администрации Львовского городского совета к лицу, третье лицо — Львовский городской совет, о выселении.

Суд первой инстанции протокольным определением принял встречный иск к рассмотрению и объединил его в одно производство с первоначальным иском.

Суд первой инстанции в удовлетворении первоначального иска отказал, встречный иск удовлетворил.

Апелляционный суд решение суда первой инстанции отменил, принял новое судебное решение, которым в удовлетворении исков отказал.

Верховный Суд не согласился с выводами апелляционного суда в части разрешения встречных исковых требований, решение суда в этой части отменил и направил дело в этой части на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, указав на то, что суд надлежащим образом не выяснил правовой статус Шевченковской районной администрации Львовского городского совета, объем ее полномочий, в том числе делегированных городским советом. Апелляционный суд не проверил законность и обоснованность решения районного суда в части разрешения встречного иска, а лишь ограничился ошибочными процессуальными основаниями для отмены решения.

Повторно пересматривая дело в апелляционном порядке, суд апелляционной инстанции решение районного суда в части разрешения встречного иска отменил, встречный иск оставил без рассмотрения. Постановление апелляционного суда мотивировано тем, что местный суд допустил нарушение норм процессуального права, безосновательно рассмотрел по существу встречный иск и принял обжалуемое решение при наличии предусмотренных процессуальным законом оснований для его возврата (оставления без рассмотрения).

Верховный Суд не согласился с выводами апелляционного суда, постановление отменил, дело передал на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, указав, что апелляционный суд не имеет процессуальных полномочий оставлять встречный иск без рассмотрения на основании пропуска срока его подачи, если суд первой инстанции уже принял решение по существу заявленных встречных исковых требований.

Применение последствий неподачи либо несвоевременной подачи встречного иска на стадии апелляционного производства противоречит последовательности процессуальных действий, установленной ГПК Украины.

Постановление Верховного Суда от 12 ноября 2025 года по делу № 466/7823/22 (производство № 61-2248св25).

Верховный Суд апелляционные суды судебная практика

