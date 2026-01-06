  1. Судова практика
Верховний Суд визначив межі повноважень апеляції щодо зустрічного позову після рішення по суті

15:12, 6 січня 2026
Верховний Суд не погодився з висновками апеляційного суду, постанову скасував, справу передав на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.
Верховний Суд пояснив, що апеляційний cуд не має процесуальних повноважень залишати зустрічний позов без розгляду на підставі пропуску строку його подання, якщо суд першої інстанції вже ухвалив рішення по суті заявлених зустрічних позовних вимог.

Деталі справи

Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку письмового провадження касаційну скаргу Шевченківської районної адміністрації Львівської міської ради у справі за позовом особи до Шевченківської районної адміністрації Львівської міської ради, третя особа – Львівська міська рада, про визнання права користування житловим приміщенням та зобов’язання до вчинення дій; за зустрічним позовом Шевченківської районної адміністрації Львівської міської ради до особи, третя особа – Львівська міська рада, про виселення.

Суд першої інстанції протокольною ухвалою зустрічний позов прийняв до розгляду та об’єднав в одне провадження з первісним позовом.

Суд першої інстанції у задоволенні первісного позову відмовив, зустрічний позов задовольнив.

Апеляційний суд рішення суду першої інстанції скасував, ухвалив нове судове рішення, яким у задоволенні позовів відмовив.

Верховний Суд не погодився з висновками апеляційного суду в частині вирішення зустрічних позовних вимог, рішення суду в цій частині скасував та направив справу в цій частині на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, вказуючи на те, що суд не з’ясував належним чином правовий статус Шевченківської районної адміністрації Львівської міської ради, обсяг її повноважень, у тому числі делегованих міською радою. Апеляційний суд не перевірив законність і обґрунтованість рішення районного суду в частині вирішення зустрічного позову, а лише обмежився помилковими процесуальними підставами для скасування рішення.

Повторно переглядаючи справу в апеляційному порядку, суд апеляційної інстанції рішення районного суду в частині вирішення зустрічного позову скасував, зустрічний позов залишив без розгляду. Постанову апеляційного суду мотивовано тим, що місцевий суд допустив порушення норм процесуального права, безпідставно розглянув по суті зустрічний позов та ухвалив оскаржуване рішення при наявності передбачених процесуальним законом підстав для його повернення (залишення без розгляду).

Верховний Суд не погодився з висновками апеляційного суду, постанову скасував, справу передав на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, зазначивши, що апеляційний cуд не має процесуальних повноважень залишати зустрічний позов без розгляду на підставі пропуску строку його подання, якщо суд першої інстанції вже ухвалив рішення по суті заявлених зустрічних позовних вимог.

Застосування наслідків неподання або несвоєчасного подання зустрічного позову на стадії апеляційного провадження суперечить послідовності процесуальних дій, встановлених ЦПК України.

Постанова Верховного Суду від 12 листопада 2025 року у справі № 466/7823/22 (провадження № 61-2248св25).

Верховний Суд апеляційні суди судова практика

