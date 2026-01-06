  1. В мире

США ждут смены режима на Кубе после задержания Мадуро

15:30, 6 января 2026
Республиканец Линдси Грэм считает, что после действий США в Венесуэле кубинская коммунистическая диктатура неизбежно падет.
Фото: Britannica
Сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм 4 января заявил, что после задержания США венесуэльского лидера Николаса Мадуро коммунистический режим Кубы может быть следующим.

«Нет ни единого шанса, чтобы коммунистическая диктатура на Кубе выжила после свержения Мадуро. Это конец, это лишь вопрос времени», — сказал Грэм ведущему Трею Гоуди в эфире Fox News.

Президент Трамп заявил журналистам на борту Air Force One 4 январ, что кубинский режим «готов пасть». Куба, близкий союзник Венесуэлы, сильно зависит от импорта нефти из этой южноамериканской страны.

После задержания Мадуро Трамп объявил 3 января, что американские нефтяные компании возьмут под контроль нефтяные запасы Венесуэлы, крупнейшие в мире.

Куба находится под коммунистической диктатурой, начиная с бывшего лидера Фиделя Кастро, уже более шести десятилетий, и Human Rights Watch утверждает, что по состоянию на 2024 год правительство «продолжает репрессировать и наказывать практически все формы инакомыслия и публичной критики» на фоне серьезного экономического кризиса.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель сменил Рауля Кастро на посту лидера страны в 2021 году. Через несколько месяцев произошли крупнейшие антиправительственные демонстрации за почти три десятилетия на фоне дефицита еды и лекарств во время пандемии.

Госсекретарь Марко Рубио, чьи родители покинули Кубу и переехали в США во время правления диктатора Фульхенсио Батисты, заявил 3 января, что кубинский режим должен «обеспокоиться» после захвата Мадуро.

«Это очень похоже на Венесуэлу в том смысле, что мы хотим помочь людям на Кубе, но мы также хотим помочь людям, которых заставили покинуть Кубу и которые живут в этой стране», — отметил Рубио.

Около 2,4 млн человек кубинского происхождения живут в США по состоянию на 2021 год, и более 60 процентов из них проживают во Флориде.

Между тем кубинское правительство осудило операцию по захвату Мадуро и его жены Силии Флорес как «преступный акт».

Диас-Канель потребовал их освобождения в субботу на социальной платформе X и призвал международное сообщество не «допустить, чтобы агрессия такого характера и серьезности против государства-члена Организации Объединенных Наций осталась безнаказанной».

Лента новостей

