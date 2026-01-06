США очікують на зміну режиму на Кубі після затримання Мадуро

Республіканець Ліндсі Грем вважає, що після дій США у Венесуелі кубинська комуністична диктатура неминуче впаде.

Фото: Britannica

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сенатор-республіканець від Південної Кароліни Ліндсі Грем заявив у неділю, що після затримання США венесуельського лідера Ніколаса Мадуро комуністичний режим Куби може бути наступним.

«Немає жодного шансу, щоб комуністична диктатура на Кубі вижила після повалення Мадуро. Це кінець, це лише питання часу», — сказав Грем ведучому Трею Гоуді в ефірі Fox News.

Президент Трамп заявив журналістам на борту Air Force One 4 січня, що кубинський режим «готовий впасти». Куба, близький союзник Венесуели, сильно залежить від імпорту нафти з цієї південноамериканської країни.

Після затримання Мадуро Трамп оголосив 3 січня, що американські нафтові компанії візьмуть під контроль нафтові запаси Венесуели, найбільші у світі.

Куба перебуває під комуністичною диктатурою, починаючи з колишнього лідера Фіделя Кастро, вже понад шість десятиліть, і Human Rights Watch стверджує, що станом на 2024 рік уряд «продовжує репресувати та карати практично всі форми інакомислення та публічної критики» на тлі серйозної економічної кризи.

Президент Куби Мігель Діас-Канель змінив Рауля Кастро на посаді лідера країни у 2021 році. Через кілька місяців відбулися найбільші антиурядові демонстрації за майже три десятиліття на тлі дефіциту їжі та ліків під час пандемії.

Держсекретар Марко Рубіо, чиї батьки залишили Кубу та переїхали до США під час правління диктатора Фульхенсіо Батісти, заявив 3 січня, що кубинський режим повинен «занепокоїтися» після захоплення Мадуро.

«Це дуже схоже на Венесуелу в тому сенсі, що ми хочемо допомогти людям на Кубі, але ми також хочемо допомогти людям, яких змусили покинути Кубу і які живуть у цій країні», — зазначив Рубіо.

Близько 2,4 млн людей кубинського походження живуть у США станом на 2021 рік, і понад 60 відсотків з них проживають у Флориді.

Тим часом кубинський уряд засудив операцію з захоплення Мадуро та його дружини Сілії Флорес як «злочинний акт».

Діас-Канель вимагав їхнього звільнення у суботу на соціальній платформі X і закликав міжнародну спільноту не «допустити, щоб агресія такого характеру та серйозності проти держави-члена Організації Об’єднаних Націй залишилася безкарною».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.