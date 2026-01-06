15 лет тюрьмы: в Виннице осудили исполнителей диверсии на железной дороге

Винницкий городской суд приговорил двух мужчин к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за диверсию на железной дороге.

Коллегия судей Винницкого городского суда Винницкой области вынесла обвинительный приговор двум мужчинам, признанным виновными в совершении диверсии в условиях военного положения.

Суд установил, что обвиняемые через один из интернет-мессенджеров вышли на связь с лицом, которое за денежное вознаграждение вербовало исполнителей для поджогов, взрывов и других диверсий, направленных на уничтожение объектов критической и народнохозяйственной инфраструктуры, а также техники Вооруженных сил Украины и правоохранительных органов.

После получения авансовой выплаты и проведения подготовки один из сообщников прибыл в выбранный населенный пункт, где непосредственно совершил поджог на железнодорожных путях. Другой фигурант координировал действия исполнителя дистанционно, давая инструкции через мессенджер.

Для подтверждения выполнения задания обвиняемый осуществил фотофиксацию поджога и отправил изображение заказчику.

Во время судебного разбирательства оба обвиняемых полностью признали свою вину и дали обвинительные показания.

Назначая наказание, суд учел искреннее раскаяние обвиняемых, а также тяжесть совершенного. В соответствии со статьей 12 Уголовного кодекса Украины, совершенное относится к категории особо тяжких преступлений.

По результатам рассмотрения дела суд признал мужчин виновными по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 УК Украины и назначил каждому наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего им имущества.

В настоящее время приговор суда еще не вступил в законную силу.

