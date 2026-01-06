  1. Суд инфо

15 лет тюрьмы: в Виннице осудили исполнителей диверсии на железной дороге

15:48, 6 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Винницкий городской суд приговорил двух мужчин к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за диверсию на железной дороге.
15 лет тюрьмы: в Виннице осудили исполнителей диверсии на железной дороге
Фото: Суспільне
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Коллегия судей Винницкого городского суда Винницкой области вынесла обвинительный приговор двум мужчинам, признанным виновными в совершении диверсии в условиях военного положения.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Суд установил, что обвиняемые через один из интернет-мессенджеров вышли на связь с лицом, которое за денежное вознаграждение вербовало исполнителей для поджогов, взрывов и других диверсий, направленных на уничтожение объектов критической и народнохозяйственной инфраструктуры, а также техники Вооруженных сил Украины и правоохранительных органов.

После получения авансовой выплаты и проведения подготовки один из сообщников прибыл в выбранный населенный пункт, где непосредственно совершил поджог на железнодорожных путях. Другой фигурант координировал действия исполнителя дистанционно, давая инструкции через мессенджер.

Для подтверждения выполнения задания обвиняемый осуществил фотофиксацию поджога и отправил изображение заказчику.

Во время судебного разбирательства оба обвиняемых полностью признали свою вину и дали обвинительные показания.

Назначая наказание, суд учел искреннее раскаяние обвиняемых, а также тяжесть совершенного. В соответствии со статьей 12 Уголовного кодекса Украины, совершенное относится к категории особо тяжких преступлений.

По результатам рассмотрения дела суд признал мужчин виновными по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 УК Украины и назначил каждому наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего им имущества.

В настоящее время приговор суда еще не вступил в законную силу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд инфраструктура Винница Укрзализныця

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Раде готовят отмену спецпенсий прокуроров: законопроект выходит на второе чтение

Законопроект об отмене специальных пенсий для прокуроров может быть рассмотрен уже на следующей пленарной неделе.

Долги за тепло: как суд в Умани определил пределы ответственности потребителя

Судебная практика свидетельствует: отсутствие подписанного договора не освобождает от оплаты коммунальных услуг.

Украинский суд отверг судебный иммунитет государства-агрессора и взыскал двенадцать миллиардов долларов

Печерский районный суд подчеркнул, что Россия не имеет судебного иммунитета, когда речь идет об агрессии, войне и разрушенных человеческих судьбах и бизнесах.

Верховный Суд: апелляция не может принимать доказательства, которых не существовало на момент решения первой инстанции

КГС в деле о премиях на 11 миллионов указал, что отсутствие доказательств на момент вынесения решения судом первой инстанции исключает возможность их принятия апелляционным судом независимо от причин их непредставления.

Цена непоследовательности: Верховный Суд отменил решение апелляции из-за противоречивой мотивации

Кассационная инстанция обратила внимание на фундаментальное требование к судебным решениям в наследственных правоотношениях.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]