15 років в’язниці: у Вінниці засудили виконавців диверсії на залізниці

15:48, 6 січня 2026
Вінницький міський суд засудив двох чоловіків до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна за диверсію на залізниці.
15 років в’язниці: у Вінниці засудили виконавців диверсії на залізниці
Фото: Суспільне
Колегія суддів Вінницького міського суду Вінницької області ухвалила обвинувальний вирок двом чоловікам, яких визнано винними у вчиненні диверсії в умовах воєнного стану.

Суд встановив, що обвинувачені через один з інтернет-месенджерів вийшли на зв’язок з особою, яка за грошову винагороду вербувала виконавців для підпалів, вибухів та інших диверсій, спрямованих на знищення об’єктів критичної та народногосподарської інфраструктури, а також техніки Збройних сил України і правоохоронних органів.

Після отримання авансової виплати та проведення підготовки один зі спільників прибув до обраного населеного пункту, де безпосередньо виконав підпал на залізничних коліях. Інший фігурант координував дії виконавця дистанційно, надаючи інструкції через месенджер.

Для підтвердження виконання завдання обвинувачений здійснив фотофіксацію підпалу та надіслав зображення замовнику.

Під час судового розгляду обидва обвинувачені повністю визнали свою вину та надали викривальні показання.

Призначаючи покарання, суд урахував щире каяття обвинувачених, а також тяжкість скоєного. Відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України, вчинене належить до категорії особливо тяжких злочинів.

За результатами розгляду справи суд визнав чоловіків винними за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 КК України та призначив кожному покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їм майна.

Наразі вирок суду ще не набрав законної сили.

суд інфраструктура Вінниця Укрзалізниця

