Миротворцы в Украине: численность контингента может составить до 30 тысяч

Фото: Times

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует представить на встрече «Коалиции желающих» в Париже конкретные обязательства по гарантиям безопасности для Украины. Как сообщает Радио Свобода, в случае достижения перемирия миротворческий контингент может достигать 15–20 тысяч военных, хотя некоторые европейские чиновники надеются на большую численность — до 30 тысяч.

Официальных военных планов пока не обнародовано, но основной вклад в наземный и воздушный компоненты ожидается от Франции и Великобритании. Турция готова взять на себя обеспечение безопасности морских путей в Черном море, контролируя транспортные маршруты.

В то же время остается неопределенность относительно расположения сил: большинство европейских чиновников считают, что контингент разместят на западе Украины — для поддержки и подготовки Вооруженных Сил Украины, а не вблизи линии соприкосновения.

Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что присутствие международных войск является ключевым условием любых гарантий безопасности. Это не только усилит существующие обещания партнеров, но и даст уверенность украинским гражданам, военным, бизнесу и инвесторам в том, что новая российская агрессия станет невозможной.

