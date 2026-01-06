  1. У світі

Миротворці в Україні: чисельність контингенту може скласти до 30 тисяч

16:24, 6 січня 2026
Миротворчий контингент може сягати 15–20 тисяч військових, хоча деякі європейські посадовці сподіваються на більшу чисельність — до 30 тисяч.
Фото: Times
Президент Франції Емманюель Макрон планує представити на зустрічі «Коаліції охочих» у Парижі конкретні зобов’язання щодо гарантій безпеки для України. Як повідомляє Радіо Свобода, у разі досягнення перемир’я миротворчий контингент може сягати 15–20 тисяч військових, хоча деякі європейські посадовці сподіваються на більшу чисельність — до 30 тисяч.

Офіційних військових планів поки не оприлюднено, але основний внесок у наземний та повітряний компоненти очікується від Франції та Великої Британії. Туреччина готова взяти на себе забезпечення безпеки морських шляхів у Чорному морі, контролюючи транспортні маршрути.

Водночас залишається невизначеність щодо розташування сил: більшість європейських чиновників вважають, що контингент розмістять на заході України — для підтримки та підготовки Збройних Сил України, а не поблизу лінії зіткнення.

Президент Володимир Зеленський наголошує, що присутність міжнародних військ є ключовою умовою будь-яких гарантій безпеки. Це не лише посилить існуючі обіцянки партнерів, а й дасть впевненість українським громадянам, військовим, бізнесу та інвесторам у тому, що нова російська агресія стане неможливою.

Туреччина війна Франція Володимир Зеленський Велика Британія

