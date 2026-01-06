Минобороны изменило требования к исполнителям оборонных контрактов с долгами: что требуют

Теперь к ним применяется дополнительный критерий, который позволит включать в соответствующий перечень именно предприятия ОПК.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство обороны сообщило об ужесточении требований к исполнителям оборонных контрактов, которые имеют долги в исполнительных производствах и в отношении которых на период военного положения приостанавливаются исполнительные действия.

Как сообщили в Минобороны, в декабре 2025 года был введен дополнительный критерий для определения таких предприятий. Отныне объем производства товаров, выполнения работ и предоставления услуг оборонного назначения должен превышать 50% от общего объема производства за последний отчетный период.

Соответствующие изменения были внесены постановлением Кабинета Министров по инициативе Минобороны. Документ регламентирует Порядок определения предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые являются должниками в исполнительных производствах и в отношении которых в период военного положения приостанавливается совершение исполнительных действий.

В Министерстве пояснили, что ведомство получило соответствующие полномочия после ликвидации Министерства стратегических отраслей промышленности. Практика применения положений Порядка показала необходимость внесения изменений, которые бы четко подчеркивали распространение его действия именно на предприятия, для которых производство товаров, выполнение работ и предоставление услуг оборонного назначения является основной деятельностью. Поэтому специалисты Минобороны разработали соответствующие изменения в нормативно-правовую базу.

Согласно обновленным правилам, исполнитель оборонного контракта должен одновременно соответствовать трем критериям:

Нахождение предприятия в процессе выполнения государственного контракта (договора), заключенного им с государственным заказчиком в сфере обороны, службой государственного заказчика, либо привлечение предприятия на основании договоров, в том числе внешнеэкономических договоров (контрактов), к выполнению такого государственного контракта (договора);

Включение предприятия в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов (договоров);

Объем производства товаров, выполнения работ и предоставления услуг оборонного назначения составляет более 50 процентов общего объема производства товаров, выполнения работ и предоставления услуг предприятия за последний отчетный период.

В настоящее время перечень исполнителей оборонных контрактов, которые являются должниками в исполнительных производствах и в отношении которых приостанавливается совершение исполнительных действий в период военного положения, насчитывает 51 предприятие оборонно-промышленного комплекса.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.