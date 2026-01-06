  1. В Украине

Минобороны изменило требования к исполнителям оборонных контрактов с долгами: что требуют

16:06, 6 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Теперь к ним применяется дополнительный критерий, который позволит включать в соответствующий перечень именно предприятия ОПК.
Минобороны изменило требования к исполнителям оборонных контрактов с долгами: что требуют
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство обороны сообщило об ужесточении требований к исполнителям оборонных контрактов, которые имеют долги в исполнительных производствах и в отношении которых на период военного положения приостанавливаются исполнительные действия.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в Минобороны, в декабре 2025 года был введен дополнительный критерий для определения таких предприятий. Отныне объем производства товаров, выполнения работ и предоставления услуг оборонного назначения должен превышать 50% от общего объема производства за последний отчетный период.

Соответствующие изменения были внесены постановлением Кабинета Министров по инициативе Минобороны. Документ регламентирует Порядок определения предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые являются должниками в исполнительных производствах и в отношении которых в период военного положения приостанавливается совершение исполнительных действий.

В Министерстве пояснили, что ведомство получило соответствующие полномочия после ликвидации Министерства стратегических отраслей промышленности. Практика применения положений Порядка показала необходимость внесения изменений, которые бы четко подчеркивали распространение его действия именно на предприятия, для которых производство товаров, выполнение работ и предоставление услуг оборонного назначения является основной деятельностью. Поэтому специалисты Минобороны разработали соответствующие изменения в нормативно-правовую базу.

Согласно обновленным правилам, исполнитель оборонного контракта должен одновременно соответствовать трем критериям:

  • Нахождение предприятия в процессе выполнения государственного контракта (договора), заключенного им с государственным заказчиком в сфере обороны, службой государственного заказчика, либо привлечение предприятия на основании договоров, в том числе внешнеэкономических договоров (контрактов), к выполнению такого государственного контракта (договора);
  • Включение предприятия в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов (договоров);
  • Объем производства товаров, выполнения работ и предоставления услуг оборонного назначения составляет более 50 процентов общего объема производства товаров, выполнения работ и предоставления услуг предприятия за последний отчетный период.

В настоящее время перечень исполнителей оборонных контрактов, которые являются должниками в исполнительных производствах и в отношении которых приостанавливается совершение исполнительных действий в период военного положения, насчитывает 51 предприятие оборонно-промышленного комплекса.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

долг оборона Минобороны

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Раде готовят отмену спецпенсий прокуроров: законопроект выходит на второе чтение

Законопроект об отмене специальных пенсий для прокуроров может быть рассмотрен уже на следующей пленарной неделе.

Долги за тепло: как суд в Умани определил пределы ответственности потребителя

Судебная практика свидетельствует: отсутствие подписанного договора не освобождает от оплаты коммунальных услуг.

Украинский суд отверг судебный иммунитет государства-агрессора и взыскал двенадцать миллиардов долларов

Печерский районный суд подчеркнул, что Россия не имеет судебного иммунитета, когда речь идет об агрессии, войне и разрушенных человеческих судьбах и бизнесах.

Верховный Суд: апелляция не может принимать доказательства, которых не существовало на момент решения первой инстанции

КГС в деле о премиях на 11 миллионов указал, что отсутствие доказательств на момент вынесения решения судом первой инстанции исключает возможность их принятия апелляционным судом независимо от причин их непредставления.

Цена непоследовательности: Верховный Суд отменил решение апелляции из-за противоречивой мотивации

Кассационная инстанция обратила внимание на фундаментальное требование к судебным решениям в наследственных правоотношениях.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]