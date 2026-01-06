Міноборони змінило вимоги до виконавців оборонних контрактів із боргами: що вимагають

Відтепер до них застосовується додатковий критерій, який дозволить включати до відповідного переліку саме підприємства ОПК.

Міністерство оборони повідомило про посилення вимог до виконавців оборонних контрактів, які мають борги у виконавчих провадженнях та щодо яких на період воєнного стану зупиняються виконавчі дії.

Як повідомили в Міноборони, у грудні 2025 року було запроваджено додатковий критерій для визначення таких підприємств. Відтепер обсяг виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг оборонного призначення має перевищувати 50% від загального обсягу виробництва за останній звітний період.

Відповідні зміни були внесені постановою Кабінету Міністрів за ініціативи Міноборони. Документ унормовує Порядок визначення підприємств оборонно-промислового комплексу, які є боржниками у виконавчих провадженнях і щодо яких у період воєнного стану зупиняється вчинення виконавчих дій.

У Міністерстві пояснили, що відомство отримало відповідні повноваження після ліквідації Міністерства стратегічних галузей промисловості. Практика застосування положень Порядку показала необхідність внесення змін, які б чітко підкреслювали поширення його дії саме на підприємства, для яких виробництво товарів, виконання робіт, надання послуг оборонного призначення є основною діяльністю. Тому фахівці Міноборони розробили відповідні зміни у нормативно-правову базу.

Згідно з оновленими правилами, виконавець оборонного контракту має одночасно відповідати трьом критеріям:

Перебування підприємства у процесі виконання державного контракту (договору), укладеного ним з державним замовником у сфері оборони, службою державного замовника або залучення підприємства на підставі договорів, зокрема зовнішньоекономічних договорів (контрактів), до виконання такого державного контракту (договору); Включення підприємства до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів); Обсяг виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг оборонного призначення становить понад 50 відсотків загального обсягу виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг підприємства за останній звітний період.

Наразі перелік виконавців оборонних контрактів, які є боржниками у виконавчих провадженнях, вчинення виконавчих дій за якими зупиняється у період воєнного стану, налічує 51 підприємство оборонно-промислового комплексу.

